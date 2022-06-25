Gündem Yunanistanın ölüme ittiği 104 göçmen daha kurtarıldı
MUĞLA

Yunanistan'ın ölüme ittiği 104 göçmen daha kurtarıldı

Muğla'nın Datça ilçesi açıklarında Yunanistan unsurlarınca Türk karasularına itilen 104 düzensiz göçmen kurtarıldı.

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Haber Merkezi AA
Yunanistanın ölüme ittiği 104 göçmen daha kurtarıldı
​Yunanistan'ın ölüme ittiği 104 göçmen daha kurtarıldı.

Sahil Güvenlik Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, Datça ilçesi açıklarında can salları içerisinde bir grup düzensiz göçmen olduğu bilgisi üzerine bölgeye Sahil Güvenlik botları TCSG-1 ve KB-4303 yönlendirildi.

  • Ekipler, Yunanistan unsurlarınca Türk karasularına itilen 4 can salı içerisindeki 104 düzensiz göçmeni kurtardı.

Can salları içerisinde ülkeyi yasa dışı yollarla terk etmeye çalışan 3 kişi gözaltına alındı.

Düzensiz göçmenler ise işlemlerin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi.

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