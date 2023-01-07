Gündem Yunanistanın son kralı Constantine felç geçirerek hastaneye kaldırıldı
POLİTİKA

Yunanistan'ın son kralı Constantine felç geçirerek hastaneye kaldırıldı

Yunanistan'ın son kralı Konstantin'in (Constantine) dün akşam saatlerinde evinde felç geçirerek hastaneye kaldırıldığı ve yoğun bakım ünitesinde tedavi altına alındığı belirtildi.

Abone Ol Google News
Haber Merkezi Diğer
Yunanistanın son kralı Constantine felç geçirerek hastaneye kaldırıldı
Yunanistan'ın son kralı Konstantin

Yunanistan'ın başkenti Atina'da yaşayan 82 yaşındaki eski Kral Konstantin (Constantine), dün akşam felç geçirdi. Hygeia Hastanesi'nde tedavi altına alınan son Kral'ın durumunun kritik olduğu belirtildi.

Konstantin, son yıllarda ciddi sağlık sorunları yaşamıştı. 2021 yılında aspirasyona bağlı akciğer ödemi ve kısmi felç geçirmişti. Tekerlekli sandalyede yaşayan eski Kral Konstantinos'un son olarak Atina'da eşi Anna Maria, eski İspanya Kraliçesi Sofia ve yakınları ile birlikte 19 Ekim 2022 tarihinde vatandaşlara göründüğü belirtildi.

Konstantin, 1964-1973 yılları arasında krallık yapmış ardından monarşinin kaldırılması ile krallığı sona ermişti.

Yunan Bakan'dan Türkiye mesajı: Her şeye karşı hazırlıklı olmalıyız
DÜNYA
Yunan Bakan'dan Türkiye mesajı: Her şeye karşı hazırlıklı olmalıyız

Yunanistan soruşturma başlattığı Önder Mümin'in Türkiye aleyhinde faaliyet yaptığı ortaya çıktı
GÜNDEM
Yunanistan soruşturma başlattığı Önder Mümin'in Türkiye aleyhinde faaliyet yaptığı ortaya çıktı
İstenen isimler gülümsetti

İstenen isimler gülümsetti

Ad-soyadı değişikliği başvurularında rekor kırıldı.
2023 yılının ilk dolunayı görüntülendi

2023 yılının ilk dolunayı görüntülendi

​Ortaya çıkan kareler herkesi mest etti.
15 araçbirbirine girdi

15 araç
birbirine girdi

Kırşehir'de feci kaza: İki ölü 12 yaralı var.

Fenerbahçe evindeki son 10 derbide sadece 2 kez kaybetti

Son halini görenler hayran kalıyor.

​Karadeniz Sahil Yoluna tünelle bağlanacak.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.