Yunanistan'ın son kralı Constantine felç geçirerek hastaneye kaldırıldı

Eski CHP'li Mehmet Sevigen yüklü miktarda döviz alan liderin Kemal Kılıçdaroğlu olduğunu açıkladı

Eski Devlet Bakanı ve eski CHP Milletvekili Mehmet Sevigen, muhalefetin 128 milyar dolar iddiasını ortaya attığı dönemde Altılı masanın liderlerinden birinin yüklü miktarda dolar aldığını öne sürmüştü. Sevigen, katıldığı canlı yayında yüklü miktarda dolar alan liderin CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu olduğunu söyledi. Sevigen, Kılıçdaroğlu'na 'Bu para nereden geldi?' diye sordu.

