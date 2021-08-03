Gündem Yunanistanın Yardıma hazırız sözü lafta kaldı
POLİTİKA

Yunanistan'ın 'Yardıma hazırız' sözü lafta kaldı

Türkiye'nin çeşitli bölgelerinde çıkan orman yangınlarının söndürülmesi için destek teklif eden Yunanistan'ın teklifi yalnızca lafta kaldı. Yunanistan, yardımı organize eden Avrupa Birliği Sivil Koruma Mekanizması'nın çağrısına yanıt vermedi.

Haber Merkezi AA
Yunanistanın Yardıma hazırız sözü lafta kaldı
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Türkiye'deki orman yangınları için yardıma hazır olduklarını söyleyen Yunan hükümeti, yardım faaliyetini organize eden Avrupa Birliği Sivil Koruma Mekanizması'nın çağrısına yanıt vermekten kaçındı.

Dışişleri Bakanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre, Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Dendias, 29 Temmuz'da Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nu arayarak Türkiye'deki yangın çalışmalarına destek olmaya hazır olduklarını söyledi.

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AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi ve Komisyon Başkan Yardımcısı Josep Borrell, Türkiye'nin farklı yerlerinde devam etmekte olan yangınlar için 30 Temmuz'da Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu’nu arayarak AB’nin, Türkiye'de devam eden yangınlar için yardım edebileceğini söyledi.

AFAD, Türk Dışişleri Bakanlığıyla eşgüdüm halinde, Avrupa Birliği Sivil Koruma Mekanizması'na yangın söndürme uçaklarının temini için başvurdu. Başvurunun ardından Avrupa Birliği Sivil Koruma Mekanizması üye ülkelere destek çağrısı yaparak yardım faaliyetinin organize edilmesine girişti. Bunun neticesinde İspanya ve Hırvatistan, Türkiye'ye uçak göndermek için harekete geçti. Ancak Yunanistan, Avrupa Birliği Sivil Koruma Mekanizması üzerinden yapılan talebe yanıt vermedi.

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Ayrıca, Yunan Dışişleri Bakanlığı yetkilileri, Türkiye'nin Atina Büyükelçiliğini arayarak, Türkiye'ye yardım etmeyi öngördüklerini, ancak kendi ülkelerindeki yangınlar nedeniyle yardım edemeyeceklerini bildirdi.

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