Gündem Yunus Emre Enstitüsü ilk bilim sınıfını Mardinde açtı Çocuklarımız dünyadaki rekabetten geri durmasın
EĞİTİM

Yunus Emre Enstitüsü ilk bilim sınıfını Mardin'de açtı: Çocuklarımız dünyadaki rekabetten geri durmasın

Yunus Emre Enstitüsü ilk bilim sınıfını Mardin'de açtı: Çocuklarımız dünyadaki rekabetten geri durmasın

Mardin'in Midyat ilçesindeki Söğütlü Fatih Ortaokulunda, Türkiye Akademik ve Bilimsel İş Birliği Projesi (TABİP) kapsamında, Yunus Emre Enstitü tarafından STEM ve robotik kodlama sınıfı oluşturuldu. Midyat Kaymakamı Tekin Dündar"Artık çocuklarımıza kara tahtada tebeşirle eğitim vermiyoruz. Artık kodlama ve robotik eğitim veriyoruz ki çocuklarımız dünyadaki rekabetten geri durmasın" açıklamasında bulundu.

Haber Merkezi AA
STEM ve robotik kodlama sınıfı oluşturuldu.
STEM ve robotik kodlama sınıfı oluşturuldu.

Midyat Kaymakamı Tekin Dündar, sınıfın hizmete açılması dolayısıyla düzenlenen törende yaptığı konuşmada, Türkiye'de son yıllarda yaşanan değişimlere dikkati çekti.

Dündar, "Artık eğitim kara tahtada tebeşirle olmuyor. Devletimiz Fatih Projesi ile eğitimde çağ atlattı. Dünya ile rekabet halindeyiz. Dünya ile rekabet halinde olduğumuz bir alanda sürekli yenilikçi düşünmemiz ve üretmemiz lazım. Artık çocuklarımıza kara tahtada tebeşirle eğitim vermiyoruz. Artık kodlama ve robotik eğitim veriyoruz ki çocuklarımız dünyadaki rekabetten geri durmasın." ifadelerini kullandı.

AA
Mardin'in Midyat ilçesindeki Söğütlü Fatih Ortaokulunda, Türkiye Akademik ve Bilimsel İş Birliği Projesi (TABİP) kapsamında, Yunus Emre Enstitü tarafından STEM ve robotik kodlama sınıfı oluşturuldu.

"2020 yılını 'bilim seferberliği' ilan etmek istiyoruz"

Yunus Emre Enstitüsü Başkanı Prof. Dr. Şeref Ateş ise 17 yıldır Türkiye'yi tanıtmak için dünyanın her tarafında gayretle çalıştıklarını söyledi.

Yurt dışında birçok yerde Türkçe sınıfları açmak için çalışma yürüttüklerini aktaran Ateş, ülke genelinde de bilim sınıfları oluşturmak için yeni bir proje hayata geçirdiklerini kaydetti.

  • Ateş, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın himayelerinde gerçekleştirdikleri projenin temel amacının, bilimi ve bilgiyi yeniden bu topraklarda rehber edinmek, bilimin aydınlattığı yolda hep birlikte kalkınma hedeflerine ulaşmak olduğunu vurgulayarak, "Enstitü olarak 2020 yılını 'bilim seferberliği' ilan etmek istiyoruz. Hakça bir dünya olabilmesi için, her çocuğu, ilgiye ve bilime uluşacağı alt yapıya ulaştırmayı temel görevimiz olarak düşünüyoruz." dedi.

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"Başka okullarda da kurulmasını teşvik edeceğiz"

Bölgede farklı dil, din ve kültürlere mensup vatandaşların, asırlardır barış içerisinde yaşadığına işaret eden Ateş, "Birlikte yaşamanın örneğini sunan dinlerin ve dillerin şehri Mardin'de, çocuklarımız için bu projeyi hayata geçiriyoruz. Bu topraklarda yetişen, zengin olan insanların gelecek nesillere bırakacağı en önemli şey, bilgi ve bilim. Onun için bu bilim sınıflarının başka okullarda da kurulmasını teşvik edeceğiz. İnşallah bu örnek bir hareket olur." ifadelerini kullandı.

Göbeklitepe ve Boncuklu Tarla'daki kazılardan çıkan eserlerin, bu coğrafyanın medeniyetlerin beşiği olduğunu kanıtladığını vurgulayan Ateş, sözlerini şöyle sürdürdü:

  • "Çünkü inanç ve bilimin birlikte hareket ettiği, bu topraklarda ortaya çıkıyor. 12 bin yıl önce neolitik çağdan önce insanlar bir araya gelerek tapınaklar kurmuşlar ve birlikte hayatı güzelleştirmek için gayret sarf etmişler. Midyat'taki Söğütlü Fatih Ortaokulundaki bir sınıfı robotik kodlama sınıfına dönüştürdük. Bu topraklarda doğan Aziz Sancar da 8 çocuklu bir aileden çıkarak, dünya çapında bir bilim insanı olmuş ve Nobel ödülü kazanabilmiştir. İstiyoruz ki daha fazla Nobel ödülü alabilecek çocuklarımız yetişsin."

"Bu toprakların kalkınmanın merkezi olmasını sağlayabiliriz"

Yöredeki çok kültürlülüğün, en önemli zenginlik kaynaklarından biri olduğuna işaret eden Ateş, "Bunu bir zenginlik olarak görüp, ülkemizin doğusundan batısına, kuzeyinden güneyine kadar bayrağın dalgalandığı her yerde, yeniden, bütün insanlık için bu toprakların üretimin ve kalkınmanın merkezi olmasını sağlayabiliriz. Bu da tabi ki çocuklarımızla mümkündür. İnşallah 2020 yılında bilim seferberliği olur ve böylelikle Cumhurbaşkanımızın bizden istediği ülkenin kalkınmışlığına katkıda bulunuruz." şeklinde konuştu.

Daha sonra bilim sınıfının açılışı yapıldı.

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