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Yunus Emre Vakfı soruşturmasında 16 milyon TL geri ödendi

Yunus Emre Vakfı soruşturmasında 16 milyon TL geri ödendi

Oğuzhan Ürüşan
21:2110/04/2025, Perşembe
G: 10/04/2025, Perşembe
Yeni Şafak
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Yunus Emre Enstitüsü eski yönetiminin, yapılmış gösterilen projeler üzerinden sahte fatura kestiği ifade ediliyor.
Yunus Emre Enstitüsü eski yönetiminin, yapılmış gösterilen projeler üzerinden sahte fatura kestiği ifade ediliyor.

Yunus Emre Vakfı'na yönelik Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturmada, vakfa verilen zararın önemli bir kısmının şüphelilerce geri ödendiği öğrenildi.

Edinilen bilgilere göre, Yunus Emre Enstitüsü’nün önceki başkanı hakkında süren soruşturma kapsamında, bazı şirket yetkilileri etkin pişmanlık hükümlerinden yararlanmak üzere harekete geçti. Bu kapsamda, vakfa verilen zararın karşılanması yönünde adımlar atıldı.

Yapılan ödemeler sonucunda, bugüne kadar toplam 16 milyon 370 bin TL’nin şüphelilerce vakfa iade edildiği bildirildi.

Soruşturma kapsamında, naylon fatura düzenlenerek vakıf bütçesinin zarara uğratıldığı iddiaları üzerinde duruluyor. Adli kaynaklardan elde edilen bilgilere göre, etkin pişmanlık hükümleri doğrultusunda iş birliğinin devam ettiğini ve soruşturmanın çok yönlü olarak sürdüğünü belirtti.



#Yunus Emre Vakfı
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