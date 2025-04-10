Yunus Emre Vakfı soruşturmasında 16 milyon TL geri ödendi

Edinilen bilgilere göre, Yunus Emre Enstitüsü’nün önceki başkanı hakkında süren soruşturma kapsamında, bazı şirket yetkilileri etkin pişmanlık hükümlerinden yararlanmak üzere harekete geçti. Bu kapsamda, vakfa verilen zararın karşılanması yönünde adımlar atıldı.

Yapılan ödemeler sonucunda, bugüne kadar toplam 16 milyon 370 bin TL’nin şüphelilerce vakfa iade edildiği bildirildi.

Soruşturma kapsamında, naylon fatura düzenlenerek vakıf bütçesinin zarara uğratıldığı iddiaları üzerinde duruluyor. Adli kaynaklardan elde edilen bilgilere göre, etkin pişmanlık hükümleri doğrultusunda iş birliğinin devam ettiğini ve soruşturmanın çok yönlü olarak sürdüğünü belirtti.







