Yunus Emre Vakfı yolsuzluğunda 8 tutuklama

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Vakıflar Genel Müdürlüğü Teftiş Kurulu Başkanlığı’nın Yunus Emre Vakfı’nın tabela şirketlerinden alınan naylon faturalar ile zarara uğratıldığı yönündeki suç duyurusu üzerine soruşturma başlatmış, aralarında eski kurum çalışanlarının da olduğu 11 şüpheli yakalanmıştı. Gözaltına alınan şüphelilerden önceki gün adliyeye sevk edildi. İfadelerinin alınmasının ardından Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği’ne sevk edilen şüphelilerden M.D, M.Ç, S.Y, E.E, E.T.E, F.K, H.K. ve M.K. tutuklandı. Şüpheliler İ.K, F.G.E ve S.İ. ise haklarında “yurt dışına çıkış yasağı” getirilerek adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı.

Tutuklanan 8 şahsın “Hizmet Nedeniyle Güveni Kötüye Kullanma” ve “Suçtan Kaynaklanan Malvarlığı Değerlerini Aklama” suçlamalarıyla yargılanacağı öğrenildi. Öte yandan Başsavcılık, konuyla ilgili soruşturmanın tüm boyutlarıyla titizlikle yürütüldüğünü belirtti. Vakıf bünyesinde gerçekleştirilen işlemlerle ilgili kamu zararının boyutu ve olayın detaylarının aydınlatılması amacıyla yürütülen incelemelerin sürdüğü ifade edildi. Aralarında Eski Yunus Emre Vakfı Başkanı Şeref Ateş’in de olduğu 4 şüphelinin yakalanması için çalışmalar sürüyor.