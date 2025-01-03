Yunus Emre Vakfı soruşturmasında 11 gözaltı

Yunus Emre Vakfı’nda 2020-2022 yılları arasında naylon faturalarla haksız kazanç elde edildiği iddiasıyla soruşturma başlatıldı. Vakfın tabela şirketlerden alınan sahte faturalarla zarara uğratıldığı iddiaları, Hazine ve Maliye Bakanlığı’na bağlı vergi müfettişlerinin incelemesi ile gün yüzüne çıktı. Vergi müfettişleri, ticari faaliyeti bulunmayan tabela şirketler ile vakıf arasındaki bağlantıyı mercek altına aldı. 26 Temmuz’da Yunus Emre Vakfı’na yazılı talepte bulunan müfettişler, faturalara ilişkin belgelerin ve açıklamaların sunulmasını istedi.





ESKİ BAŞKANA GÖZALTI KARARI

Vakıflar Genel Müdürlüğü Teftiş Kurulu Başkanlığı’nın 23 Aralık tarihli suç duyurusunun ardından Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı harekete geçti. Eski Yunus Emre Vakfı Başkanı Şeref Ateş ile M.D, M.Ç, S.Y, İ.K, F.G.E, S.İ. ve F.Y. hakkında “zimmet”, “hizmet nedeniyle güveni kötüye kullanma”, “edimin ifasına fesat karıştırma”, “sahtecilik”, “nitelikli dolandırıcılık” ve “suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama” suçlamalarıyla soruşturma başlatıldı. Naylon fatura düzenleyen şirketlerin yetkilileri A.F, E.E, E.T.E, F.K, H.K, M.K. ve Y.E. de şüpheli olarak soruşturmaya dahil edildi.





11 ŞÜPHELİ GÖZALTINDA

Ankara Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 1 Ocak’ta 15 şüphelinin adreslerine eş zamanlı baskın düzenledi. Operasyon kapsamında 11 şüpheli gözaltına alındı. Eski Başkan Ateş’in evinde olmadığı ve yurt dışında bulunduğu tespit edildi. Yakınları, Ateş’in Almanya'da tedavi gördüğünü belirtirken, bazı kaynaklar onun yurt dışına kaçtığını öne sürdü. Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda çok sayıda belge ve doküman ele geçirildi. Firari zanlıların yakalanmasına yönelik çalışmalar sürüyor.





FATURA DETAYI ORTAYA ÇIKTI

Vergi müfettişlerinin incelemeleri sonucunda ortaya çıkan bulgular dikkat çekti. Rematek İnşaat’ın 2022 ve 2023 yıllarında ticari faaliyet göstermediği, düzenlediği tüm faturaların sahte olduğu belirlendi. Çelikkaya Organizasyon İnşaat firmasının kurulmasından itibaren düzenlediği faturaların herhangi bir mal veya hizmet teslimine dayanmadığı ortaya çıktı. Vergi mükellefi Ali Fide’nin 2021 yılında ticari faaliyet göstermediği, sadece sahte belge düzenlemek amacıyla hareket ettiği tespit edildi. Peçenekler Demir şirketinin 2021 yılı belgelerinin komisyon karşılığı düzenlendiği, Evrim CNC Makina’nın ise Eylül 2021’den itibaren düzenlediği belgelerin sahte olduğu anlaşıldı.





İSTİFALAR PEŞ PEŞE GELDİ

Soruşturmanın ortaya çıkmasının ardından vakfın iki önemli ismi istifa ettiği ortaya çıktı. Vakfın Başkan Yardımcıları Rahmi Göktaş ve Abdullah Kutalmış Yalçın’ın görevi bıraktığı öğrenildi.





VAKIF DOĞRULADI

Yunus Emre Vakfı’ndan, kurumdaki mali konulara yönelik teftiş ve suç duyurusuna ilişkin açıklama yaptı. Vakfın sosyal medya hesabından paylaşılan yazılı açıklamada, “Yürütülen teftiş sonucunda elde edilen bulgular doğrultusunda, 23 Aralık 2024'te Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulunulmuştur” ifadelerine yer verildi.



