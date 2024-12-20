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FETÖ’cüler liste peşinde

FETÖ’cüler liste peşinde

Erdal Kılınç
04:0020/12/2024, Cuma
G: 20/12/2024, Cuma
Yeni Şafak
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Yakub Saygılı - Yasin Topçu
Yakub Saygılı - Yasin Topçu

Fetullahçı Terör Örgütü’nün (FETÖ) yolsuzluk adı altında hükümeti düşürmek amacıyla hazırladığı 25 Aralık kumpas davaları bir bir sonuçlanırken, davada yargılanan polis şefleri ise örgüte fayda sağlayacak taleplerde bulunmaya devam ediyor. İstanbul 14 Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen 17-25 Aralık davasında ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası alan dönemin İstanbul Mali Şube Müdürü Yakup Saygılı mahkemeden, gizli tanığın teslim ettiğini iddia ettiği flash belleğin, kendisine verilmesini ve gizli tanık Bayrak'ın mahkemeye çağrılarak beyanının alınmasını talep etti. Tutuklu sanık Saygılı ayrıca, gizli tanık Garson'un teslim ettiği iddia edilen dijital delillerin imajlarının kendisine verilmesi ve gizli tanık Garson'un tanık olarak dinlenmesini talep etti. Yine dönemin Mali Şube Müdür Yardımcısı Yasin Topçu da gizli tanık Garson'a ait olduğu iddia edilen beyan ve bilgiler ile ilgili taleplerin mahkeme dosyasına girmesini talep etti.


#FETÖ
#yolsuzluk
#17-25 Aralık kumpası

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