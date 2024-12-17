FETÖ için sonun başlangıcı: 17/25 Aralık

Fetullahçı Terör Örgütü’nün (FETÖ) polis ve yargı üzerinden seçilmiş hükümeti devirmeye kalkıştığı 17/25 Aralık kumpasının üzerinden tam 11 yıl geçti. Düzmece tapeler ve montaj görüntülerle bakan çocukları ve iş adamlarının da bulunduğu isimler gözaltına alındı. FETÖ’cülerin hazırladığı birbirinden bağımsız 3 düzmece dosya, 17 Aralık 2013’te skandal şekilde operasyona dönüştürüldü.





YÖNETMELİK 3 SAATTE DEĞİŞTİRİLDİ

FETÖ’cü eski savcılar Zekeriya Öz, Celal Kara ve Mehmet Yüzgeç’in talimatıyla dönemin İçişleri Bakanı Muammer Güler’in oğlu Barış Güler, Ekonomi Bakanı Zafer Çağlayan’ın oğlu Salih Kaan Çağlayan, Çevre ve Şehircilik Bakanı Erdoğan Bayraktar’ın oğlu Abdullah Oğuz Bayraktar ve işadamı Ali Ağaoğlu’nun da aralarında bulunduğu 89 kişi gözaltına alındı. 17 Aralık kumpasının hemen ardından harekete geçen Emniyet Genel Müdürlüğü, ilk iş olarak kumpasa imza atan FETÖ’cü polis müdürlerini görevden aldı. FETÖ’cü emniyet müdürlerinin üst makamdan onay almadan operasyona soyunması üzerine “Adli kolluk yönetmeliği” 3 saatte değiştirildi. Düzenlemeyle gizli soruşturmaların üst makamlara haber verilmesi zorunlu hale getirildi.

Muammer Aktaş





GELENİ VURACAKTIK

Yönetmeliğin değiştirilmesi sonucu ilk dalgadan umduğunu bulamayan FETÖ’cü savcılar, 25 Aralık gecesi ikinci kez harekete geçti. Ergenekon davasının da savcısı olan FETÖ’cü Muammer Akkaş, iş adamları ile Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın çocukları Bilal ve Burak Erdoğan için gözaltı kararı verdi. Bütün bunların yaşandığı anlarda, 17 Aralık kumpasının kısmen başarılı olmasını engelleyen emniyet müdürleri, Erdoğan’ın Kısıklı’daki konutunda önlem aldı. Konutta özel harekât polisleri ile bekleyen polis müdürleri, “Gözaltına gelen olsa çarpışacak, gelenleri vuracaktık” dedi.





MONTAJ KASETLER SERVİS EDİLDİ

Kara propaganda için 17 ve 25 Aralık'a ait soruşturma dosyasında olanlar, montajlananlar hatta dosyada olmayan ses kayıtları örgütün sosyal medya hesaplarında gerçekmiş gibi paylaşılmaya başlanarak, algı operasyonuna hız verildi, örgüt üyeleri Başbakan'ın yurt dışına kaçtığını öne sürerek, örgütün amacına hizmet eden algı faaliyeti yürüttü. Seçilmiş meşru hükümete karşı FETÖ tarafından yapılan yargı darbesi girişimi sonrası, devletin gösterdiği refleksle örgütle mücadeleye hız verildi. Kumpas dosyasında tutuklananlar tahliye edilirken FETÖ üyesi kişiler tek tek yakalanıp yargı önüne çıkarılmaya başlandı.



