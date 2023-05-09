Yurt dışı oyların Türkiye yolculuğu başladı

Yurt dışı oyların Türkiye yolculuğu
73 ülkede 156 noktada sandık kuruldu. Cumhurbaşkanı ve Milletvekili Seçimleri için 67 ülkedeki oy kullanma işlemi tamamlandı.
Toplanan oy pusulaları diplomatik kuryelerle İstanbul'a getiriliyor. Gümrük kapılarında ve yurt dışı temsilciliklerde 27 Nisan'da başlayan oy verme işlemi kapsamında 3 milyon 416 bin seçmenden 1 milyon 750 bini oyunu kullandı.
14 Mayıs Pazar günü saat 17.00’de açılacak
Sandıklardan toplanan oylar, sandık komisyonu üyelerinin ve müşahitlerin önünde diplomatik torbalara koyularak mühürleniyor. Mühürlenen çuvallar ise diplomatik kuryeler eşlinde Türkiye'ye gönderiliyor. Seçim dokümanları ve zarfların bulunduğu mühürlü çuvallar Yüksek Seçim Kurulu'na teslim ediliyor. 14 Mayıs Pazar günü saat 17.00’de oy verme işleminin tamamlanmasının ardından diğer sandıklarla birlikte yurtdışı sandıklar da açılacak.