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Yurt dışında kullanılan oylar İstanbul Havalimanı'na getirildi

14 Mayıs'ta yapılacak Cumhurbaşkanlığı ve 28'nci dönem milletvekili seçimleri kapsamında yurt dışında yaşayan Türk vatandaşlarının kullandığı oylar diplomatik kuryeler eşliğinde uçaklarla İstanbul Havalimanı'na getirildi.

17:21 . 10/05/2023 Wednesday
DHA
Yurt dışında kullanılan oylar İstanbul Havalimanı'na getirildi.

Yurt dışında kullanılan oylar İstanbul Havalimanı'na getirildi.

Cumhurbaşkanı ve Milletvekili Seçimleri için yurt dışı temsilciliklerdeki oy kullanma işlemi tamamlandı. Türk Hava Yolları'nın (THY) tarifeli uçaklarıyla getirilen oylar İstanbul Havalimanı'nda kurulan ve 7 kilitli kapının bulunduğu odada muhafaza ediliyor.

Diplomatik kuryeler eşlik etti

Muhafaza altına alınan seçim dokümanları ve zarflar diplomatik kuryeler eşliğinde İstanbul'a gönderilmeye başlandı. Yurt dışından kullanılan oyların Türkiye'ye getirilmesinin yarın sona ereceği öğrenildi.

Kapılar kilitli

Öte yandan yurt dışı seçmen kütüğüne kayıtlı seçmenler, başta İstanbul Havalimanı olmak üzere tüm gümrük kapılarında 14 Mayıs saat 17.00'a kadar oy kullanabilecek.







#istanbul havalimanı
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#oy
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