Koronavirüs Koronavirüs İstatistikleri
Gündem Yurtdışından yatay geçiş ile gelenlere BAUdan büyük destek
EĞİTİM

Yurtdışından yatay geçiş ile gelenlere BAU’dan büyük destek

Pandemi dolayısıyla yurt dışında eğitim gören öğrencilere yönelik YÖK’ün aldığı kararla yatay geçiş kontejyanları arttırılarak sınırlandırmalar kaldırılırken, öğrenciler için ‘Yaz Okulu Burs Desteği’ de hayata geçiriliyor.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Fotoğraf: Arşiv
Fotoğraf: Arşiv

Yurtdışında eğitimlerini sürdüren öğrencilerin pandemi sonrası öğrenimlerini Türkiye’de sürdürmek istemesi üzerine YÖK harekete geçti. Öğrenciler bu süreçte, sağlık endişeleri nedeniyle okuduğu üniversiteye dönemezken, bulunduğu ülkedeki salgına ilişkin riskler de eğitime ara vermelerine neden oluyor. Tüm bu koşullar nedeniyle YÖK’ün yapmış olduğu düzenlemeler çerçevesinde yurtdışı kontejyanlar arttırıldı ve bir takım sınırlandırılmalar kaldırıldı. Bu süreçte yatay geçiş şartları kapsamında eğitime Türkiye’de devam etmek isteyen öğrencilere, Bahçeşehir Üniversitesi tarafından çeşitli oranlarda ‘Yaz Okulu Burs desteği’ de sağlanacak. Yaz okulunun yanısıra, kabul aldığı ülkeye gidemeyen ya da sağlık endişeleri gerekçesiyle dönmek istemeyen öğrenciler, normal eğitim öğretim dönemi içerisinde eğitimlerini üniversiteden almaya devam edebilecek. ‘Öğrenci merkezli’ hazırlanan programın detayları ise şu şekilde:

DERSLER GEÇERLİ OLACAK

“Pandemi sürecinde öğrencilerin mağdur olmaması adına YÖK’ün atmış olduğu adımlara bir yenilik daha ekleyen Bahçeşehir Üniversitesi, eğitimlerine Türkiye’de devam etmek isteyen ve sağlık endişesi duyan tüm öğrencilere kapılarını açıyor. Öğrencilerin hem gerekli eğitimleri almasını hem de pandemi sürecini sorunsuz atlamasına katkısı olacak ‘Yaz Okulu Burs Desteği’ öğrencinin yatay geçiş öncesinde kredi almasını da sağlıyor. Yaz okulunun ardından yatay geçiş yapmak istemeyen öğrencilerin, yaz okulunda almış oldukları dersler kendi üniversitelerinde de geçerli olabilecek.”

TÜM SINIFLARI KAPSIYOR

  • Küresel salgın nedeniyle 2020-2021 eğitim öğretim yılı güz dönemiyle sınırlı olan YÖK kararı, birinci sınıf ve son sınıf da dahil bütün sınıflara yatay geçiş başvurusunu kapsıyor.

Çocukların yüzde 47’si evde kalmaktan rahatsız
GÜNDEM
Çocukların yüzde 47’si evde kalmaktan rahatsız
Abone Ol Google News
Aynı tezgah peşindeler

Aynı tezgah peşindeler

​Yaşanan katliam ve provokasyonlarda parmağı olan FETÖ'cüler sahnede.
Milyonlarca kez izlendi

Milyonlarca kez izlendi

​Nitelikli yayıncılığın büyük başarısı.
ABDdeFloyd isyanları

ABD'de
Floyd isyanları

​Gösteriler sivil itaatsizliğe dönüştü.
20. yıl plaketi

20. yıl plaketi

​Albayrak Grubu CEO'su Prof. Dr. Ömer Bolat, şirketteki 20. yıldönümünü kutladı.
Trabzon Limanı'nda <br>dev montaj

Trabzon Limanı'nda
dev montaj

​Fatih Sondaj Gemisi yeni görevi için hazırlanıyor.
Kaçak fabrika

Kaçak fabrika

​​İYİ Partili Lütfü Türkkan da kaçak kervanına katıldı.
Hepsi FETÖ'nün<br>parlak çocukları

Hepsi FETÖ'nün
parlak çocukları

​Mezun olur olmaz hemen Daire Başkanlığı'na atandılar.
Barış Pınarı Ligi

Barış Pınarı Ligi

Bölgede silah sesi yerini tezahürat seslerine bıraktı.
Karantina haberini <br>duyan koştu

Karantina haberini
duyan koştu

Sosyal mesafeyi hiçe saydılar.
Avrupa'da <br>son 24 saat

Avrupa'da
son 24 saat

​İşte ülke ülke son durum.
Yerli motorlu<br>zırhlılar 2021'de

Yerli motorlu
zırhlılar 2021'de

​TÜMOSAN çalışmalara hız kesmeden devam ediyor.
Amerika öfkeli

Amerika öfkeli

​Floyd cinayeti sonrası protestolarda son durum ne?
Hafter'den temizlendi

Hafter'den temizlendi

Libya ordusu Trablus Havaalanı'nı geri aldı.
Hafta sonu <br>kısıtlama planı yok

Hafta sonu
kısıtlama planı yok

Bakan Koca, Bilim Kurulu sonrası açıklama yaptı.
Oranlar <br>hızla düşüyor

Oranlar
hızla düşüyor

​Bakan Koca, son 24 saatin verilerini açıkladı.
PKK'da <br>üst düzey çözülme

PKK'da
üst düzey çözülme

Turuncu listedeki terörist teslim oldu.
Trabzonspor'a <br>men cezası

Trabzonspor'a
men cezası

​Bordo mavililer CAS'a başvurmaya hazırlanıyor.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.