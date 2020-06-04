Yurtdışından yatay geçiş ile gelenlere BAU’dan büyük destek

Yurtdışında eğitimlerini sürdüren öğrencilerin pandemi sonrası öğrenimlerini Türkiye’de sürdürmek istemesi üzerine YÖK harekete geçti. Öğrenciler bu süreçte, sağlık endişeleri nedeniyle okuduğu üniversiteye dönemezken, bulunduğu ülkedeki salgına ilişkin riskler de eğitime ara vermelerine neden oluyor. Tüm bu koşullar nedeniyle YÖK’ün yapmış olduğu düzenlemeler çerçevesinde yurtdışı kontejyanlar arttırıldı ve bir takım sınırlandırılmalar kaldırıldı. Bu süreçte yatay geçiş şartları kapsamında eğitime Türkiye’de devam etmek isteyen öğrencilere, Bahçeşehir Üniversitesi tarafından çeşitli oranlarda ‘Yaz Okulu Burs desteği’ de sağlanacak. Yaz okulunun yanısıra, kabul aldığı ülkeye gidemeyen ya da sağlık endişeleri gerekçesiyle dönmek istemeyen öğrenciler, normal eğitim öğretim dönemi içerisinde eğitimlerini üniversiteden almaya devam edebilecek. ‘Öğrenci merkezli’ hazırlanan programın detayları ise şu şekilde:

DERSLER GEÇERLİ OLACAK

“Pandemi sürecinde öğrencilerin mağdur olmaması adına YÖK’ün atmış olduğu adımlara bir yenilik daha ekleyen Bahçeşehir Üniversitesi, eğitimlerine Türkiye’de devam etmek isteyen ve sağlık endişesi duyan tüm öğrencilere kapılarını açıyor. Öğrencilerin hem gerekli eğitimleri almasını hem de pandemi sürecini sorunsuz atlamasına katkısı olacak ‘Yaz Okulu Burs Desteği’ öğrencinin yatay geçiş öncesinde kredi almasını da sağlıyor. Yaz okulunun ardından yatay geçiş yapmak istemeyen öğrencilerin, yaz okulunda almış oldukları dersler kendi üniversitelerinde de geçerli olabilecek.”

TÜM SINIFLARI KAPSIYOR

Küresel salgın nedeniyle 2020-2021 eğitim öğretim yılı güz dönemiyle sınırlı olan YÖK kararı, birinci sınıf ve son sınıf da dahil bütün sınıflara yatay geçiş başvurusunu kapsıyor.