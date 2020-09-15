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KOCAELİ

Yurtlarda karantinaya alınacak kişilerden alınacak ücret belli oldu

Kocaeli Valiliği, izolasyon kararını ihlal edip evlerinden ayrılmaları halinde, yakalanıp yurtlarda karantinaya alınacak. Kişilerden günlük 80 lira konaklama bedeli alınacağını açıklandı.

Haber Merkezi DHA
Karantina ihlali yapanlar yurtlara yerleştiriliyor.
Karantina ihlali yapanlar yurtlara yerleştiriliyor.

Kocaeli İl Hıfzıssıhha Kurulu, yurtlarda karantinaya alınacak kişilerden alınacak günlük konaklama bedelini belirledi.

  • İzolasyon kararı verilmiş bazı kişilerin tedbirlere aykırı davranarak evlerini terk edip hastalığı başka kişilere bulaştırdığı, il genelinde vaka artışlarına sebebiyet vererek halk sağlığını önemli ölçüde riske attıklarının anlaşılması üzerine izolasyon kararına aykırı hareket edenler hakkında idari işlem başlatılırken, bu kişilerin yurtlara sevk edilerek zorunlu izolasyona tabi tutulmalarına karar verildi.

Yurtlarda kalan kişilerden, konaklama bedeli olarak günlük 80 lira alınmasına, şampuan, diş macunu, diş fırçası gibi özel kişisel temizlik ürünlerinin talep edilmesi halinde bunlar için de toplam konaklama ücretine 25 lira eklenmesi kararlaştırıldı.

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