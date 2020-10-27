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ANTALYA

Yürüme engelli adam eşinden kaçarak polise sığındı: Sürekli şiddet görüyorum

Antalya'da yürüme engelli bir vatandaş, kendisini sürekli dövdüğü gerekçesiyle dini nikahlı eşinden şikayetçi oldu. Ayhan Gül, Manavgat Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Gül, eşinin kendisine sürekli şiddet uyguladığını, daha önce de uzaklaştırma kararı aldırdığını söyledi.

Haber Merkezi İHA
52 yaşındaki yürüme engelli Ayhan Gül.
52 yaşındaki yürüme engelli Ayhan Gül.

Yaşanan olay, Salkımevler Mahallesi Kümeevlerinde meydana geldi. 52 yaşındaki yürüme engelli Ayhan Gül’ün dini nikahlı eşi tarafından dövüldüğü ihbarı polis ve 112 ekiplerini harekete geçirdi.

  • Verilen adrese gelen ekipler, eşi tarafından dövülüp darp edildiğini iddia eden Ayhan Gül’ü tekerlekli sandalyesiyle birlikte indirerek ambulansla hastaneye götürdü.

"Sürekli şiddet görüyorum"

27 Eylül 2015 tarihinde Manavgat’tan Side’ye giderken motosikletle kaza yaptığını, kazanın ardından tekerlekli sandalyeye mahkum olduğunu belirten Ayhan Gül, “Hastanedeki tedavimin ardından Urfa Yaşam Yolu Engelli Bakım Merkezi’ne yerleştirildim. Burada hayatımı sürdürürken 1.5 yıl önce yan odada babası kalan A.T. ile tanıştım. Bir süre sonra beni bakım merkezinden çıkardı ve Manavgat’a gelerek birlikte yaşamaya başladık. Aramızda dini nikah yaptık. İlk başlarda bana çok iyi davranıyordu. Ne var ki kazadan dolayı sigorta ile süren 500 bin lira tazminat davası uzadıkça ve mahkeme lehimde gelişmeyince bana kötü davranmaya başladı. Birçok kez şiddet uyguladı. Şikayetçi oldum. Hatta uzaklaştırma kararı bile aldırdım. Her seferinde gelip kendini acındırma ve beni kandırmayı başardı. Yeniden barıştık. Bugün hiçbir sebep yokken yüzüme ve boğazıma vurarak beni darp etti. Kendisinden şikayetçiyim. Benimle birlikte olma sebebinin 500 bin liralık kaza tazminatı olduğunu artık biliyorum. Bir daha affetmeyeceğim” dedi.

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