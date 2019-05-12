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GAZİANTEP

Yüz çiftçiye 4 milyon biber fidesi

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi, Nurdağı ve İslahiye ilçesinde 100 çiftçiye 4 milyon adet kırmızıbiber fidesi dağıttı. Büyükşehir Belediyesi Tarımsal Hizmetler Daire Başkanı Özsöyler, fidelerin 80 dönümlük toprakla buluştuğunda 150 ton kırmızı biber elde edileceğini söyledi.

Haber Merkezi Yeni Şafak
150 ton kırmızı biber elde edildi.
150 ton kırmızı biber elde edildi.

Gaziantep Büyükşehir Belediye bütçesinden, çiftçilerin ve hayvan yetiştiricilerin desteklenmesine ciddi bir pay ayıran Belediye Başkanı Fatma Şahin, yeni döneminde de desteklere devam edeceklerinin ilk işaretini ortaya koydu. ‘Büyükşehir Üreticinin Yanında’ anlayışıyla yürütülen destekleme çalışmaları, Nurdağı ve İslahiye ilçesinde kırmızıbiber fidesi dağıtımıyla başladı.

80 DÖNÜMDE 150 TON BİBER

Nurdağı Ziraat Odası Başkanlığı önünde düzenlenen dağıtım töreninde konuşan Büyükşehir Belediyesi Doğal Hayatı Koruma ve Tarımsal Hizmetler Daire Başkanı Celal Özsöyler, “Büyükşehir olarak başkan Fatma Şahin önderliğinde Nurdağı ve İslâhiye ilçelerimizde 4 milyon kırmızıbiber fidesi dağıtıyoruz. Bugün yaklaşık 100 çiftçimize destek veriyoruz. Bu fideler, 80 dönümlük toprakla buluştuğunda, 150 ton kırmızıbiber elde edeceğiz. Bu uygulamanın çiftçilerimize büyük bir destek olacağına inanıyoruz. Yine hayvancılık ve tarım konusunda Gaziantep Büyükşehir Belediyesi, her zaman çiftçinin yanındadır. Önümüzdeki günlerde Oğuzeli’nde dolmalık biber fidesi dağıtacağız. Nizip’te zeytin ve fıstık fidanı dağıtmaya devam edeceğiz” dedi.

HAYVANCILAR VE ÇİFTÇİLER AYRICALIKLI

Nurdağı Belediye Başkanı Ökkeş Kavak ise Gaziantep Büyükşehir Belediyesi’nin her zaman çiftçinin yanında olduğunu bildirerek, “Büyükşehir, geçmişte olduğu gibi tohum, yem ve fide destekleriyle Gaziantep’te ve ilçelerinde çiftçimizin arkasında oldu. Yine büyükşehir, biber fidesi dağıtımıyla çiftçilerimize çok güzel bir hizmet veriyor. Büyükşehir Belediyemiz, il tarım müdürümüz ve tarım daire başkanımız her zaman yanımızda oldular. Fatma Şahin döneminde; hayvancılara ve çiftçilere her zaman ayrıcalıklı davrandı” diye konuştu.

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BAŞKAN ŞAHİN’E TEŞEKKÜR ETTİ

  • Gaziantep İl Tarım ve Orman Müdürü Mehmet Karayılan da şunları aktardı: “Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin hanımefendiye çok teşekkür ediyoruz. Bugün, Nurdağı ve İslâhiye çiftçilerimize 4 milyon adet kırmızıbiber fidesi dağıtılacak. Türkiye’de en iyi biberleri, Nurdağı ve İslahiye üretiliyor. Çiftçilerimizin bu fideleri ektikleri zaman çok daha verimli ürün alacaklarına inanıyoruz. Allah mahcup etmesin.”

Nurdağı Ziraat Odası Başkanı Kemal Belpınar, “Nurdağı’nda çiftçilerimize kırmızıbiber fidesi dağıtıyoruz. Toplam; 100 çiftçiye, 80 dönüm alanda ekilmesi için kırmızıbiber fidesi veriliyor. Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin’e çok teşekkür ediyorum” dedi.

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