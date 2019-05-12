Ramazan Ensar ve muhacir bir sofrada
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İMSAKİYE 2019
RAMAZAN HABERLERİ

Ensar ve muhacir bir sofrada

Türkiye’nin kendi nüfusu kadar mülteciye ev sahipliği yapan şehri Kilis’te ensar ve muhacir iftar sofrasında buluştu. 5 bin 500 Suriyeli ve Kilislinin ağırlandığı iftarda kardeşlik ve birlik mesajları verildi.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Cumhuriyet Meydanı'nda öğle saatlerinde başlayan iftar hazırlıkları kapsamında yaklaşık bin masa kuruldu.
Cumhuriyet Meydanı'nda öğle saatlerinde başlayan iftar hazırlıkları kapsamında yaklaşık bin masa kuruldu.

Kilis Belediyesi ve Laleli Sanayici İşadamları Derneği (LASİAD) iş birliğiyle düzenlenen iftar programında, 5 bin 500 Türk ve Suriyeli birlikte oruç açtı. Cumhuriyet Meydanı'nda öğle saatlerinde başlayan iftar hazırlıkları kapsamında yaklaşık bin masa kuruldu.

Meydanla bağlantılı cadde ve sokaklar da trafiğe kapatıldı. İftar vaktinin yaklaşmasıyla binlerce Türk ve Suriyeli, Cumhuriyet Meydanı'na akın etti. Vatandaşlara iftarda çorba, salata, pilav, kavurma, ayran ve tatlı ikram edildi.

KARDEŞLİĞİ GÖSTERİYOR

İftar programında konuşan LASİAD Başkanı Gıyaseddin Eyyüpkoca, Ramazan ayının aynı zamanda toplumsal bir ibadet olduğunu belirtti.

Geçen yıl benzer organizasyonları Ağrı, Van ve Bingöl gibi illerde yaptıklarını, bu yıl ise Kilis'e geldiklerini anlatan Eyyüpkoca, "Şu anda burada 5 bin 500 kişi var. Kilis, 'ensar' şehir. Kilis, kendi nüfusu kadar mülteci barındıran bir şehir. Dolayısıyla bizim için ayrı bir önem arz ediyor. Bu kalabalık zaten kardeşliğin, Ramazan'ın ve birlikteliğin ne anlama geldiğini net bir şekilde gösteriyor" diye konuştu.

Eyyüpkoca, programda ortaya şahane bir tablo çıktığına işaret ederek, başta Kilis Valisi Recep Soytürk olmak üzere organizasyonda emeği geçen herkese teşekkür ettiğini sözlerine ekledi.

MANEVİ DEĞERİ ÇOK YÜKSEK

Kilis Belediye Başkanı Mehmet Abdi Bulut da ev sahipliğinden dolayı Kilis halkına teşekkür ettiğini belirterek, "Manevi değeri çok yüksek bir ortam. Emeği geçen ve buraya gelen herkese teşekkür ederim" dedi.

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İftarın ardından çocuklar kendileri için kurulan şişme oyuncaklarda eğlenirken, aileleri de günün yorgunluğunu yöresel çadırlarda dinlenerek attı.

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