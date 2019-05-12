Ramazan özel menülerimiz ve daha fazlasını Lokma ekibi özel olarak hazırlıyor. Misafirlerinizi ağırlayacağınız, lezzetli ve zengin iftar sofraları için bizi takipte kalın. Üstelik hazırladığımız bu menülerin hepsi pratik tarifler. Bu Ramazanın tadı bir Lokma yemekle birlikte edilen sohbetlerde çıkar. Hayırlı Ramazanlar.

7. gün iftar menüsü

Domates çorbası

Domates çorbası hem kolay hem de oldukça lezzetli. İftar sofraları için harika bir seçenek olan bu çorba herkesin damak zevkine de uygun.

Tarif için tıklayınız: Domates çorbası

Semizotu köfte tabağı

Köftenin lezzetli semizotu ile birleşti. Farklı ama bir o kadarda seveceğiniz bu tarifi yoğurt eşliğinde iftar sofralarınıza konuk edebilirsiniz.

Tarif için: Semizotu köfte tabağı

Nohutlu arpa şehriyeli pilav

Köftenin yanına yakışacak en iyi alternatif şüphesiz ki pilav olacaktır. Nohutlu arpa şehriyeli bu lezzet hem kolay hem de doyurucu.

Tarif için tıklayınız: Nohutlu arpa şehriyeli pilav

Kayısı ve fıstıklı kalburbastı

İftar sofrasından kalktıktan sonra, misafirlerinizle birlikte çayın yanına lezzetli bir tatlı tarifi arıyorsanız şüphesiz ki kayısı ve fıstıklı kalburbastıyı çok sevecekiniz.

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Tarif için tıklayınız: Kayısı ve fıstıklı kalburbastı

RAMAZAN 6. gün iftar menüsü

RAMAZAN 5. gün iftar menüsü

RAMAZAN 4. gün iftar menüsü

RAMAZAN 3. gün iftar menüsü

RAMAZAN 2. gün iftar menüsü