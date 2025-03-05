Ramazan ayına özel iftar menülerimizi damak tadınıza uygun tariflerle çeşitlendirmeye çalışıyoruz. Yöresel yemeklere değinerek bu Ramazan ayında da sofranıza farklı lezzetler taşımak istiyoruz. Tüm ay boyunca bu özel tarifler için Lokma 'yı takipte kalın.

Bademli biberli mantar çorbası

Kızartması, salatası, dolması her şeyi ile sofralarımıza çok yakışan mantarın lezzet ve sağlık dolu çorbasını bu Ramazanda çok seveceksiniz. Bu lezzetli tarifi denemeyi unutmayın. Salatası, çorbası, kızartması, sotesi, dolması her şeyi ama her şeyi güzel olan mantar, tam mevsiminde konuğumuz oluyor.

Tarif için tıklayınız: Bademli biberli mantar çorbası

Fırında pazılı tavuk

Tavuk yemekleri hem kolay hem lezzetli olur. Pratik yapımı iftar sofranızı hazırlarken size kolaylık sağlarken bu yemeğe pazı çok yakışacak. Farklı bir tarif denemek isteyenlerin ise gözdesi olacak. Bu tarifte, lokum gibi pişen tavuk etine pazı çok yakışıyor. Üzerine eklediğimiz peynir de kat kat lezzetini arttırıyor. Üzeri için kaşar da kullanabilirsiniz, emin olun o da nefis oluyor...

Tarif için tıklayınız: Fırında pazılı tavuk

Taze otlu ve parmesanlı makarna

Parmesan peyniri ve makarnanın nefis uyumuna taze soğan ve maydanoz ile farklı bir boyut kazandırdığımız nefis bir tarifi sizlere sunuyoruz. Makarnayı küçük büyük sevmeyen kimse yoktur. Her sosun yakıştığı bu lezzet Ramazan sofralarında bile en çok tercih edilenlerden olacak.

Tarif için tıklayınız: Taze otlu ve parmesanlı makarna

Kahveli ve çikolatalı güllaç

Değişik lezzetleri denemeyi sevenler için kahveli ve çikolata soslu bu güllaç tarifi iyi bir seçim olacak. Güllacın her hali lezzetli. Peki, çikolata ve kahvelisini hiç denediniz mi? Farklı ve bu lezzetli tatlı çayın yanında esşiz olacak.