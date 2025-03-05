Badem, biber ve mantarın uyumuyla zengin ve doyurucu bademli biberli mantar çorbası. Pazının hafif acımtırak tadı, tavuğun yumuşaklığıyla dengelenmiş. Fırında pazılı tavuk. Taze otların aroması ve parmesan peynirinin tuzlu tadıyla zenginleşmiş bir makarna. Güllacın hafif tatlılığı, kahve ve çikolatanın acımtırak tadıyla dengelenmiş kahveli ve çikolatalı güllaç. İşte 6. gün iftar menüsü.
Bademli biberli mantar çorbası
Kızartması, salatası, dolması her şeyi ile sofralarımıza çok yakışan mantarın lezzet ve sağlık dolu çorbasını bu Ramazanda çok seveceksiniz. Bu lezzetli tarifi denemeyi unutmayın. Salatası, çorbası, kızartması, sotesi, dolması her şeyi ama her şeyi güzel olan mantar, tam mevsiminde konuğumuz oluyor.
Fırında pazılı tavuk
Tavuk yemekleri hem kolay hem lezzetli olur. Pratik yapımı iftar sofranızı hazırlarken size kolaylık sağlarken bu yemeğe pazı çok yakışacak. Farklı bir tarif denemek isteyenlerin ise gözdesi olacak. Bu tarifte, lokum gibi pişen tavuk etine pazı çok yakışıyor. Üzerine eklediğimiz peynir de kat kat lezzetini arttırıyor. Üzeri için kaşar da kullanabilirsiniz, emin olun o da nefis oluyor...
Taze otlu ve parmesanlı makarna
Parmesan peyniri ve makarnanın nefis uyumuna taze soğan ve maydanoz ile farklı bir boyut kazandırdığımız nefis bir tarifi sizlere sunuyoruz. Makarnayı küçük büyük sevmeyen kimse yoktur. Her sosun yakıştığı bu lezzet Ramazan sofralarında bile en çok tercih edilenlerden olacak.
Kahveli ve çikolatalı güllaç
Değişik lezzetleri denemeyi sevenler için kahveli ve çikolata soslu bu güllaç tarifi iyi bir seçim olacak. Güllacın her hali lezzetli. Peki, çikolata ve kahvelisini hiç denediniz mi? Farklı ve bu lezzetli tatlı çayın yanında esşiz olacak.