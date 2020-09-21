Okula merhaba: Türkiye genelinde okullar yaklaşık 6,5 ay sonra olağanüstü tedbirler altında açılıyor

13 Mart’ta koronavirüs nedeniyle kapılarını kapatan okul binaları, aylar sonra öğrencileriyle buluşuyor. Milli Eğitim Bakanlığınca (MEB), okullarda yüz yüze eğitim, seyreltilmiş uygulamalarla anasınıfı ve ilkokul 1’inci sınıflarda haftada bir gün olacak şekilde bugün başlatılıyor. Öğrencinin yüz yüze eğitime katılımı zorunlu tutulmayacak. Okul yönetimlerinin 21-25 Eylül haftasında hangi gün olacağına öğretmenlerle birlikte karar vereceği uyum programı, okul öncesi eğitim kurumlarında 30’ar dakikalık 5 etkinlik saati olacak şekilde 1 gün, ilkokul 1’inci sınıflarda ise 30’ar dakikalık 5 ders saati ve aralarda 10’ar dakikalık teneffüsler olacak şekilde 1 gün üzerinden planlanacak. İmkan ve şartlara göre sınıf mevcudunun sosyal mesafe kurallarına uygun şekilde iki ayrı gruba ayrılması ve her grubun okula uyum programının birbirinden farklı günlerde olması sağlanacak. Uyum haftasından sonra haftada 2 gün her biri 30’ar dakikalık 5 ders saati yüz yüze eğitim yapılacak

MEB, öğrencilerin, öğretmenlerin ve tüm çalışanların sağlığı için okul bahçeleri ve binalarına kimsenin alınmayacağını açıkladı.Açıklamada, “Anlayışınız ve hassasiyetiniz için şimdiden teşekkür ediyoruz. Görüntü ve fotoğraf servisi Basın Müşavirliğimiz tarafından yapılacaktır” denildi.

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ÖĞRETMENLER ‘KORONA’ NÖBETİ TUTACAK

Teneffüs saatlerinde öğrencilerin sosyal mesafeye uymaları için gerekli yönlendirmeler yapılacak.. Ders saatleri arasında 10’ar dakikalık dinlenme süresi verilecek. Okul yönetimlerince teneffüs saatlerinde öğrenciler arasındaki sosyal mesafenin korunması için nöbet görevi de dahil olmak üzere gerekli planlamalar gerçekleştirilecek.Bu süreçte okullara zorunlu olmadıkça ziyaretçi kabul edilmeyecek, zorunlu durumlarda ise ziyaretçinin kaydı tutularak tedbirler doğrultusunda kabulü sağlanacak. Okul öncesi ve ilkokul 1. sınıflar uyum programı etkinliklerinde, çocuklar sağlıklı yaşam konusunda bilgilendirilecek. Öğrenciler ‘temassız oyunlarla’ okula başlayacaklar.

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Fotoğraf: Arşiv

RİSK ORTAYA ÇIKARSA ‘ANLIK’ İLETİLECEK

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk’un yüz yüze eğitim hazırlıklarına ilişkin açıklamasına göre, ülke genelinde okullarda gerekli tüm dezenfeksiyon çalışmaları tamamlandı, gerekli hijyen ve dezenfektan ihtiyaçlarının da il müdürlükleri tarafından karşılandı. Ayrıca, Kovid-19 tedbirleri kapsamında, Milli Eğitim Bakanlığı ile Sağlık Bakanlığı arasında oluşturulan entegrasyon sistemi ve uyarı mekanizması da hazırlandı. Sistem sayesinde öğrenci, öğretmen, eğitim kurumlarındaki tüm çalışanlar ve okul servisi şoförlerinde olası bir risk ortaya çıkması durumunda, eğitim kurumu yöneticilerine anlık bildirimler yapılacak.

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Fotoğraf: Arşiv

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HER GÜN AYNI VELİ OKULA BIRAKMALI

Fotoğraf: Arşiv

Çeşitli ülkelerde okulların açılmasının ardından Türkiye’de de bugünden itibaren okula başlayacak birinci sınıflarla birlikte yüz yüze eğitimde yeni bir döneme giriliyor. Okullarda salgında sağlığın korunması için tedbirlere uyulması hayati önem taşıyor. Okullarda bu süreçte alınması gereken tedbirlere göre, okul binasının girişleri ve içerisinde uygun yerlere kurallara, sosyal mesafe, maske kullanımı, el temizliği ve öğrencilerin hangi koşullarda okula gelmemesi gerektiğine ilişkin bilgilendirme afişleri asılacak. Okul bina girişleri ve içerisinde uygun yerlerde el antiseptiği bulundurulacak.

ALINACAK DİĞER ÖNLEMLER ŞÖYLE:

* Okullarda Kovid-19’dan sorumlu bir kişi görevlendirilecek.

* Okullarda temassız ateş ölçer, tek kullanımlık veya yıkanabilir bez maske, sıvı sabun ve el antiseptiği veya en az yüzde 70 alkol içeren kolonya bulundurulacak.

* Kullanılmış maskeler için kapaklı çöp kutuları temin edilecek.

* Okullarda 4 metrekareye bir kişi düşecek şekilde personel ve öğrenci için planlama yapılacak.

* Mümkünse öğrenciyi her gün aynı velinin bırakması ve alması sağlanacak. Mümkünse büyükanne-büyükbaba gibi 65 yaş üstü kişiler veya altta yatan hastalığı olanlar öğrencileri bırakıp almayacak.

* Okula giriş/çıkış saatlerinde öğrenciler veliler tarafından okul dışında teslim alınıp bırakılacak.

* Sınıflara, koridorlara, giriş ve çıkışa yakın alanlara el antiseptikleri yerleştirilecek. El antiseptiğinin bulunduğu alanlar öğretmenler tarafından kontrol edilecek.

* Eller en az 20 saniye boyunca sabun ve suyla yıkanacak.

* Okullara salgın döneminde mümkünse ziyaretçi kabul edilmeyecek.

* Sınıflar sık sık havalandırılacak.

* Salgın döneminde zorunlu olmayan toplu etkinlikler yapılmayacak.

* Okullarda ilk hafta derslerde Kovid-19 bulaş ve korunma yolları anlatılacak.

* Oturma düzeni en az 1 metre mesafe olacak şekilde ayarlanacak.

* Temaslı takibi için sınıflarda öğrenci aynı yerde oturacak.

* Kitap, kalem gibi malzeme alışverişi yapılmayacak.

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Öğretmenlik için ter döktüler

Sınavda, Kovid-19’a karşı önlemler alındı.

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi’nce (ÖSYM) düzenlenen Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) Öğretmenlik Alan Bilgisi Testi oturumları dün tamamlandı. ÖABT’nin sabah oturumu, saat 10.15’te başladı. Sınavın başlama saatinden 15 dakika önce adayların binalara alınma işlemi tamamlandı. Sınavda, Kovid-19’a karşı önlemler alındı. Sabah düzenlenen oturumun ardından saat 14.45’te başlayan ÖABT İmam-Hatip Lisesi Meslek Dersleri Öğretmenliği alan sınavında adaylara 120 dakika süre verildi. Sınav görevlilerine maske ve dezenfektanla beraber lateks eldiven de dağıtıldı. İsteyen aday ile görevlilerin kendi maskeleri ve siperlikleriyle sınava girmelerine izin verildi. Görevliler tarafından sık sık sosyal mesafe kuralı hatırlatılan adaylar, sınava giriş belgeleri ve kimlikleri kontrol edilerek salonlara alındı.