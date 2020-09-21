Koronavirüs Koronavirüs İstatistikleri
Gündem Okula merhaba Türkiye genelinde okullar yaklaşık 6,5 ay sonra olağanüstü tedbirler altında açılıyor
EĞİTİM

Yüz yüze eğitim bugün başlıyor! İşte koronavirüs döneminde okullarda alınacak tüm tedbirler!

Okula merhaba: Türkiye genelinde okullar yaklaşık 6,5 ay sonra olağanüstü tedbirler altında açılıyor

Kovid-19 salgını nedeniyle 13 Mart’ta kapatılan okullar yaklaşık 6,5 ay sonra olağanüstü tedbirler altında ve sınırlı olarak açılıyor. Yüz yüze eğitim sadece anasınıfı ve ilkokul 1’inci sınıflarda olacak. Tüm okullarda gerekli tüm dezenfekte çalışmaları tamamlandı. Uyum döneminde bu hafta 1 gün, gelecek hafta 2 gün ders olacak.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Fotoğraf: Arşiv
Fotoğraf: Arşiv

13 Mart’ta koronavirüs nedeniyle kapılarını kapatan okul binaları, aylar sonra öğrencileriyle buluşuyor. Milli Eğitim Bakanlığınca (MEB), okullarda yüz yüze eğitim, seyreltilmiş uygulamalarla anasınıfı ve ilkokul 1’inci sınıflarda haftada bir gün olacak şekilde bugün başlatılıyor. Öğrencinin yüz yüze eğitime katılımı zorunlu tutulmayacak. Okul yönetimlerinin 21-25 Eylül haftasında hangi gün olacağına öğretmenlerle birlikte karar vereceği uyum programı, okul öncesi eğitim kurumlarında 30’ar dakikalık 5 etkinlik saati olacak şekilde 1 gün, ilkokul 1’inci sınıflarda ise 30’ar dakikalık 5 ders saati ve aralarda 10’ar dakikalık teneffüsler olacak şekilde 1 gün üzerinden planlanacak. İmkan ve şartlara göre sınıf mevcudunun sosyal mesafe kurallarına uygun şekilde iki ayrı gruba ayrılması ve her grubun okula uyum programının birbirinden farklı günlerde olması sağlanacak. Uyum haftasından sonra haftada 2 gün her biri 30’ar dakikalık 5 ders saati yüz yüze eğitim yapılacak

MEB, öğrencilerin, öğretmenlerin ve tüm çalışanların sağlığı için okul bahçeleri ve binalarına kimsenin alınmayacağını açıkladı.Açıklamada, “Anlayışınız ve hassasiyetiniz için şimdiden teşekkür ediyoruz. Görüntü ve fotoğraf servisi Basın Müşavirliğimiz tarafından yapılacaktır” denildi.

Yarın okul var mı? Yüz yüze eğitim ne zaman başlayacak?
GÜNDEM
Yarın okul var mı? Yüz yüze eğitim ne zaman başlayacak?

ÖĞRETMENLER ‘KORONA’ NÖBETİ TUTACAK

Teneffüs saatlerinde öğrencilerin sosyal mesafeye uymaları için gerekli yönlendirmeler yapılacak.. Ders saatleri arasında 10’ar dakikalık dinlenme süresi verilecek. Okul yönetimlerince teneffüs saatlerinde öğrenciler arasındaki sosyal mesafenin korunması için nöbet görevi de dahil olmak üzere gerekli planlamalar gerçekleştirilecek.Bu süreçte okullara zorunlu olmadıkça ziyaretçi kabul edilmeyecek, zorunlu durumlarda ise ziyaretçinin kaydı tutularak tedbirler doğrultusunda kabulü sağlanacak. Okul öncesi ve ilkokul 1. sınıflar uyum programı etkinliklerinde, çocuklar sağlıklı yaşam konusunda bilgilendirilecek. Öğrenciler ‘temassız oyunlarla’ okula başlayacaklar.

Fotoğraf: Arşiv

RİSK ORTAYA ÇIKARSA ‘ANLIK’ İLETİLECEK

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk’un yüz yüze eğitim hazırlıklarına ilişkin açıklamasına göre, ülke genelinde okullarda gerekli tüm dezenfeksiyon çalışmaları tamamlandı, gerekli hijyen ve dezenfektan ihtiyaçlarının da il müdürlükleri tarafından karşılandı. Ayrıca, Kovid-19 tedbirleri kapsamında, Milli Eğitim Bakanlığı ile Sağlık Bakanlığı arasında oluşturulan entegrasyon sistemi ve uyarı mekanizması da hazırlandı. Sistem sayesinde öğrenci, öğretmen, eğitim kurumlarındaki tüm çalışanlar ve okul servisi şoförlerinde olası bir risk ortaya çıkması durumunda, eğitim kurumu yöneticilerine anlık bildirimler yapılacak.

Yüz yüze eğitim yarın başlıyor: Öğretmenler öğrenciye ‘siper’ olacak
GÜNDEM
Yüz yüze eğitim yarın başlıyor: Öğretmenler öğrenciye ‘siper’ olacak

Fotoğraf: Arşiv

Okullarda yeni dönem başlıyor: Hibrit eğitim ne demek? Hibrit eğitim modeli nasıl işleyecek?
GÜNDEM
Okullarda yeni dönem başlıyor: Hibrit eğitim ne demek? Hibrit eğitim modeli nasıl işleyecek?

HER GÜN AYNI VELİ OKULA BIRAKMALI

Fotoğraf: Arşiv

Çeşitli ülkelerde okulların açılmasının ardından Türkiye’de de bugünden itibaren okula başlayacak birinci sınıflarla birlikte yüz yüze eğitimde yeni bir döneme giriliyor. Okullarda salgında sağlığın korunması için tedbirlere uyulması hayati önem taşıyor. Okullarda bu süreçte alınması gereken tedbirlere göre, okul binasının girişleri ve içerisinde uygun yerlere kurallara, sosyal mesafe, maske kullanımı, el temizliği ve öğrencilerin hangi koşullarda okula gelmemesi gerektiğine ilişkin bilgilendirme afişleri asılacak. Okul bina girişleri ve içerisinde uygun yerlerde el antiseptiği bulundurulacak.

ALINACAK DİĞER ÖNLEMLER ŞÖYLE:

  • * Okullarda Kovid-19’dan sorumlu bir kişi görevlendirilecek.
  • * Okullarda temassız ateş ölçer, tek kullanımlık veya yıkanabilir bez maske, sıvı sabun ve el antiseptiği veya en az yüzde 70 alkol içeren kolonya bulundurulacak.
  • * Kullanılmış maskeler için kapaklı çöp kutuları temin edilecek.
  • * Okullarda 4 metrekareye bir kişi düşecek şekilde personel ve öğrenci için planlama yapılacak.
  • * Mümkünse öğrenciyi her gün aynı velinin bırakması ve alması sağlanacak. Mümkünse büyükanne-büyükbaba gibi 65 yaş üstü kişiler veya altta yatan hastalığı olanlar öğrencileri bırakıp almayacak.
  • * Okula giriş/çıkış saatlerinde öğrenciler veliler tarafından okul dışında teslim alınıp bırakılacak.
  • * Sınıflara, koridorlara, giriş ve çıkışa yakın alanlara el antiseptikleri yerleştirilecek. El antiseptiğinin bulunduğu alanlar öğretmenler tarafından kontrol edilecek.
  • * Eller en az 20 saniye boyunca sabun ve suyla yıkanacak.
  • * Okullara salgın döneminde mümkünse ziyaretçi kabul edilmeyecek.
  • * Sınıflar sık sık havalandırılacak.
  • * Salgın döneminde zorunlu olmayan toplu etkinlikler yapılmayacak.
  • * Okullarda ilk hafta derslerde Kovid-19 bulaş ve korunma yolları anlatılacak.
  • * Oturma düzeni en az 1 metre mesafe olacak şekilde ayarlanacak.
  • * Temaslı takibi için sınıflarda öğrenci aynı yerde oturacak.
  • * Kitap, kalem gibi malzeme alışverişi yapılmayacak.

Milli Eğitim Bakanı Selçuk'tan endişeli velilere mesaj: Hem de öyle güzel öğrenirler ki
GÜNDEM
Milli Eğitim Bakanı Selçuk'tan endişeli velilere mesaj: Hem de öyle güzel öğrenirler ki

Öğretmenlik için ter döktüler

Sınavda, Kovid-19’a karşı önlemler alındı.
  • Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi’nce (ÖSYM) düzenlenen Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) Öğretmenlik Alan Bilgisi Testi oturumları dün tamamlandı. ÖABT’nin sabah oturumu, saat 10.15’te başladı. Sınavın başlama saatinden 15 dakika önce adayların binalara alınma işlemi tamamlandı. Sınavda, Kovid-19’a karşı önlemler alındı. Sabah düzenlenen oturumun ardından saat 14.45’te başlayan ÖABT İmam-Hatip Lisesi Meslek Dersleri Öğretmenliği alan sınavında adaylara 120 dakika süre verildi. Sınav görevlilerine maske ve dezenfektanla beraber lateks eldiven de dağıtıldı. İsteyen aday ile görevlilerin kendi maskeleri ve siperlikleriyle sınava girmelerine izin verildi. Görevliler tarafından sık sık sosyal mesafe kuralı hatırlatılan adaylar, sınava giriş belgeleri ve kimlikleri kontrol edilerek salonlara alındı.

Bakan Selçuk açıkladı: Okullarda tüm dezenfeksiyon çalışmaları tamamlandı
GÜNDEM
Bakan Selçuk açıkladı: Okullarda tüm dezenfeksiyon çalışmaları tamamlandı

Abone Ol Google News
PKKFETÖye çalışmış

PKK
FETÖ'ye çalışmış

​İki terör örgütü 15 Temmuz'da işbirliği yaptı.
Yeni kısıtlama olacak mı?

Yeni kısıtlama olacak mı?

Kabine bugün Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde toplanacak.
Okula merhaba

Okula merhaba

​Türkiye'de okullar yaklaşık 6,5 ay sonra olağanüstü tedbirler altında açılıyor.
Baykar'dan örnek kampanya

Baykar'dan örnek kampanya

Uzaktan eğitime destek için 5 bin bilgisayar hediye ettiler.
Niğde'de korkutan deprem

Niğde'de korkutan deprem

Birçok çevre ilde hissedildi.
Aslan ikide iki yaptı

Aslan ikide iki yaptı

​Galatasaray, son şampiyonu deplasmanda devirdi.

Ağır hasta <br>sayısı yine arttı

Ağır hasta
sayısı yine arttı

​Sağlık Bakanlığı son 24 saati açıkladı.
Çamurluktan kilolarca çıktı

Çamurluktan kilolarca çıktı

​Emekli polisin aracından çıkanlar şaşkına çevirdi!
Dünya onun peşinde

Dünya onun peşinde

​Elazığ'da üretildi, yurt dışında da büyük ilgi görüyor.
Mesaiye devam

Mesaiye devam

Cumhurbaşkanı Erdoğan paylaştı.
Arayıp 'koronavirüs var' demiş

Arayıp 'koronavirüs var' demiş

Akılalmaz iddia, müşterileri böyle korkutmuş.
Hafter'in olmadığı<br>siyasi çözüme açığız

Hafter'in olmadığı
siyasi çözüme açığız

Libya Savunma Bakanı Nemruş, 'Öfke Volkanı' şehitlerini hatırlattı.
Aylarca evine kimseyi almadı

Aylarca evine kimseyi almadı

Koronavirüs bayram ziyaretine gelen kızından bulaştı.
Görünce <br>şok geçirdiler

Görünce
şok geçirdiler

21 aracın camını sopayla kırdı.
Bakan Koca uyardı

Bakan Koca uyardı

"Aynı anda iki virüsle savaşmayalım."
En çok 'Türkiye'de tatil' aratıldı

En çok 'Türkiye'de tatil' aratıldı

Türkiye, İngilizler için en popüler tatil yeri.​

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.