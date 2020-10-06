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EĞİTİM

Yüz yüze eğitim hangi sınıflarda başlıyor? Okullar ne zaman açılacak?

Yüz yüze eğitim hangi sınıflarda başlıyor? Okullar ne zaman açılacak?

Koronavirüs nedeniyle ertelenen yüz yüze eğitim sürecinde yeni dönem başlıyor. 12 Ekim Pazartesi günü 2, 3 ve 4. sınıflar ile ortaokul 8. ve lise 12. sınıflarda da yüz yüze eğitime geçiliyor. Erdoğan, “Diğer sınıflarla ilgili kararı gelişmelere göre vereceğiz” dedi. Peki Yüz yüze eğitimde hangi sınıflarda başlıyor? Okullar ne zaman açılacak?"

Haber Merkezi Yeni Şafak
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Türkiye'de milyonlarca öğrenciyi ilgilendiren kritik bir karar alındı. Koronavirüs nedeniyle uzaktan yapılan eğitim süreci, 2, 3, 4, 8 ve 12. sınıflarda yüz yüze yapılacak.

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan başkanlığında 3 saat 20 dakika süren Kabine Toplantısı’nda yüz yüze eğitimle ilgili önemli kararlar alındı.

Erdoğan, alınan kararları kabine toplantısı sonrası açıkladı:

"Bugün yüz yüze eğitimin kapsamını genişletme kararı aldık. İlkokul 1. sınıfların yanı sıra 2, 3, ve 4. sınıflarda da yüz yüze eğitimi belirlenen kurallar çerçevesinde başlatıyoruz. Bunlara ilave olarak ortaokul 8. ve lise 12. sınıflarda da yine belirlenen kurallar dahilinde yüz yüze eğitime geçilecek. Ayrıca özel eğitim okulları ile İl Hıfzıssıhha Kurullarının uygun bulduğu köy okullarında da yüz yüze eğitimin önünde herhangi bir engel olmadığı görülmüştür.

500 BİN ÖĞRENCİYE ÜCRETSİZ TABLET

Diğer sınıflarla ilgili kararı gelişmelere bakarak önümüzdeki haftalarda vereceğiz. Okula gidecek evlatlarımızdan ricamız annelerinin, babalarının ve tüm aile büyüklerinin sağlığı için temizlik, maske, mesafe kurallarına sıkı bir şekilde riayet etmeleridir. Milli Eğitim Bakanlığı uzaktan eğitim öğrencilerinden bilgisayar ihtiyacı olanlar için bir çalışma yürütüyor. İlk etapta 500 bin öğrencimize ücretsiz tablet bilgisayar vereceğimiz süreci başlattık. Önümüzdeki haftadan itibaren peyderpey bu tabletleri öğrencilerimize Milli Eğitim Bakanlığı olarak dağıtmaya başlıyoruz."

Yüz yüze eğitim genişliyor
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Yüz yüze eğitim genişliyor
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