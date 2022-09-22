Yüzlerce konuşması incelenen Kılıçdaroğlu'nun bu yıl bir kez bile 'FETÖ' demediği ortaya çıktı CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun sene başından beri yaptığı 400 konuşma AK Parti tarafından incelendi. Yapılan araştırmada Kılıçdaroğlu'nun 265 gündür bir kez bile 'FETÖ' demediği görüldü. Konuyla ilgili açıklamada bulunan AK Parti Tanıtım ve Medya Başkan Yardımcısı Ömer Arvas, "Bu tesadüf değil. Hatırlarsanız firari FETÖ'cüler, 'FETÖ kelimesini kullananlar soykırım suçuna ortaktır' tehdidinde bulunmuştu" ifadelerini kullandı.

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