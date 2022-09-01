CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Samsun'da esnaf ziyareti yaptığı sırada KGK ile görevinden ihraç edilen bir kişinin "Biz KHK'lılar hakkında somut bir şeyler duymak istiyoruz. Siz başa geldiğiniz zaman bize nasıl bir somut çözüm önerisi sunacaksınız?" sorusu ile karşılaştı.

"KHK'LILARIN TAMAMINI GÖREVE İADE EDECEĞİZ"

Daha önce de KHK'lıların göreve iadesiyle ilgili açıklamalarda bulunan Kılıçdaroğlu "Az önce televizyonların olduğu yerde de söyledim. KHK'lıların tamamını görevlerine iade edeceğiz. Bir arkadaşımız sadece bu işlerle ilgilenecek." ifadelerini kullandı.

OYNAT 00:22 ​Kemal Kılıçdaroğlu'ndan PKK ve FETÖ'cüleri sevindiren vaat: KHK'lıların tamamını görevlerine iade edeceğiz CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, terör örgütü PKK ve FETÖ bağlantıları nedeniyle kamudaki görevlerinden ihraç edilen KHK'lılara sahip çıktı. KHK'lı bir kişinin 'Somut bir şeyler duymak istiyoruz' sözlerine yanıt veren Kılıçdaroğlu, 'KHK'lıların tamamı görevlerine iade edilecek. Bir arkadaşımız sadece bu işlerle ilgilenecek.' dedi. BiP'te paylaş

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ESKİ CHP'Lİ ÇELEBİ: BU DENKLEMDEN DÖNÜN

CHP'den istifa eden Bağımsız vekil Mehmet Ali Çelebi, Kılıçdaroğlu'na tepki göstererek, "Erdoğan gitsin de gerekirse FETÖCÜLER, PKK-ÖCALAN severler devlete çöksün demek yanlıştır. Ülkeye kötülük olur, lütfen bu denklemden dönün." dedi.

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Yapmayın Sn.Kılıçdaroğlu. Ben de mağdurları savunuyorum.Beraat etmiş KHK’lılar deseniz anlarız. Bütün KHK’lıları döndürmek nedir?



Erdoğan gitsin de gerekirse FETÖCÜLER, PKK-ÖCALAN severler devlete çöksün demek yanlıştır.



Ülkeye kötülük olur, lütfen bu denklemden dönün. pic.twitter.com/r5Mbct0xSL — Mehmet Ali Çelebi (@celebimehmeta) August 31, 2022

OYNAT 01:00 Yeni Şafak'tan Taha Hüseyin Karagöz T3'e atılan iftirayı sordu: Kılıçdaroğlu 'Siz benden özür dileyin' diyerek soruyu geçiştirdi T3 Vakfı tarafından düzenlenen TEKNOFEST'i ziyaret eden CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nu, Yeni Şafak Özel Haber Şefi Taha Hüseyin Karagöz'ün, 'T3 Vakfı'nın İBB'den fon aldığına dair iftira attığınız mahkeme kararıyla tescillendi niye özür dilemiyorsunuz?' sorusuna 'T3 Vakfı nedir' karşılığını verdi. Kılıçdaroğlu daha sonra 'Yeni Şafak benden özür dilediği zaman ben gereğini yapacağım' diyerek soruyu geçiştirmekle yetindi. BiP'te paylaş

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