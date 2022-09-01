Gündem Kemal Kılıçdaroğlundan PKK ve FETÖcüleri sevindiren vaat KHKlıların tamamını görevlerine iade edeceğiz
POLİTİKA

Kemal Kılıçdaroğlu'ndan PKK ve FETÖ'cüleri sevindiren vaat: KHK'lıların tamamını görevlerine iade edeceğiz

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, terör örgütü PKK ve FETÖ bağlantıları nedeniyle kamudaki görevlerinden ihraç edilen KHK'lılara sahip çıktı. KHK'lı bir kişinin "Somut bir şeyler duymak istiyoruz" sözlerine yanıt veren Kılıçdaroğlu, "KHK'lıların tamamı görevlerine iade edilecek. Bir arkadaşımız sadece bu işlerle ilgilenecek." dedi.

Abone Ol Google News
Haber Merkezi Yeni Şafak
Kemal Kılıçdaroğlundan PKK ve FETÖcüleri sevindiren vaat: KHKlıların tamamını görevlerine iade edeceğiz
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Samsun'da esnaf ziyareti yaptığı sırada KGK ile görevinden ihraç edilen bir kişinin "Biz KHK'lılar hakkında somut bir şeyler duymak istiyoruz. Siz başa geldiğiniz zaman bize nasıl bir somut çözüm önerisi sunacaksınız?" sorusu ile karşılaştı.

"KHK'LILARIN TAMAMINI GÖREVE İADE EDECEĞİZ"

Daha önce de KHK'lıların göreve iadesiyle ilgili açıklamalarda bulunan Kılıçdaroğlu "Az önce televizyonların olduğu yerde de söyledim. KHK'lıların tamamını görevlerine iade edeceğiz. Bir arkadaşımız sadece bu işlerle ilgilenecek." ifadelerini kullandı.

​Kemal Kılıçdaroğlu'ndan PKK ve FETÖ'cüleri sevindiren vaat: KHK'lıların tamamını görevlerine iade edeceğiz
OYNAT 00:22
​Kemal Kılıçdaroğlu'ndan PKK ve FETÖ'cüleri sevindiren vaat: KHK'lıların tamamını görevlerine iade edeceğiz
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, terör örgütü PKK ve FETÖ bağlantıları nedeniyle kamudaki görevlerinden ihraç edilen KHK'lılara sahip çıktı. KHK'lı bir kişinin 'Somut bir şeyler duymak istiyoruz' sözlerine yanıt veren Kılıçdaroğlu, 'KHK'lıların tamamı görevlerine iade edilecek. Bir arkadaşımız sadece bu işlerle ilgilenecek.' dedi.

ESKİ CHP'Lİ ÇELEBİ: BU DENKLEMDEN DÖNÜN

CHP'den istifa eden Bağımsız vekil Mehmet Ali Çelebi, Kılıçdaroğlu'na tepki göstererek, "Erdoğan gitsin de gerekirse FETÖCÜLER, PKK-ÖCALAN severler devlete çöksün demek yanlıştır. Ülkeye kötülük olur, lütfen bu denklemden dönün." dedi.

Yeni Şafak'tan Taha Hüseyin Karagöz T3'e atılan iftirayı sordu: Kılıçdaroğlu 'Siz benden özür dileyin' diyerek soruyu geçiştirdi
OYNAT 01:00
Yeni Şafak'tan Taha Hüseyin Karagöz T3'e atılan iftirayı sordu: Kılıçdaroğlu 'Siz benden özür dileyin' diyerek soruyu geçiştirdi
T3 Vakfı tarafından düzenlenen TEKNOFEST'i ziyaret eden CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nu, Yeni Şafak Özel Haber Şefi Taha Hüseyin Karagöz'ün, 'T3 Vakfı'nın İBB'den fon aldığına dair iftira attığınız mahkeme kararıyla tescillendi niye özür dilemiyorsunuz?' sorusuna 'T3 Vakfı nedir' karşılığını verdi. Kılıçdaroğlu daha sonra 'Yeni Şafak benden özür dilediği zaman ben gereğini yapacağım' diyerek soruyu geçiştirmekle yetindi.

Selçuk Bayraktar Kılıçdaroğlu'nun Teknofest ziyaretini TVNET'te değerlendirdi: CHP'li vekillerin bize karşı sistematik iftiralarına sessiz kalıyor
GÜNDEM
Selçuk Bayraktar Kılıçdaroğlu'nun Teknofest ziyaretini TVNET'te değerlendirdi: CHP'li vekillerin bize karşı sistematik iftiralarına sessiz kalıyor
Hz. Ali için çirkin sözler

Hz. Ali için çirkin sözler

​Musa Eroğlu sözleriyle tepki çekti: Suç duyurusu yapıldı.
Mega projede önemli eşik

Mega projede önemli eşik

​Rapor Cumhurbaşkanı Erdoğan'a sunulacak.
Kangalda feci kaza

Kangal'da feci kaza

​Sivas-Malatya karayolunda minibüs ile kamyon çarpıştı: Çok sayıda ölü ve yaralı var.

Selçuk Bayraktar: CHP'li vekillerin bize karşı iftiralarına sessiz kalıyor.

Deniz Harp Okulu Camisi dualarla açıldı.

Otomobil takla attı, camdan fırlayan tıp öğrencisi hayatını kaybetti.

​'Yakında arkadaşlarımın arasında olacağım.'

​İki gün önce evlenmişlerdi, üç kişiden biri hayatını kaybetti.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.