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ANKARA

Kılıçdaroğlu'nun kimlerle helalleşeceği belli oldu: FETÖ'ye KHK HDP'ye bakanlık

6’lı masadan ortak aday çıkarmanın çıkmaza girdiğini fark eden CHP, asıl destekçileri FETÖ ve HDP’ye selâm çaktı. KHK’lı FÖTÜ’cülere açıkça işe iade sözü veren Kılıçdaroğlu, PKK’nın uzantısı HDP’ye de ‘bakanlık’ için yeşil ışık yaktı.

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Nur Banu Aras Yeni Şafak
Kılıçdaroğlunun kimlerle helalleşeceği belli oldu: FETÖye KHK HDPye bakanlık
Kemal Kılıçdaroğlu

Tek adayda birleşemeyen 6’lı masa ortakları ajandalarını özelleştiriyor. Masadan beklediği yeşil ışığı alamayan CHP ve Kemal Kılıçdaroğlu, ortaklarına yönelik adaylık baskısını artırırken FETÖ’cülere KHK, HDP’ye ise bakanlık söylemiyle elini güçlendirme peşinde. CHP, bu vaatlerle 2023 seçimlerinde İyi Parti’nin gerisinde kalmak istemiyor.

6’LI MASADA İŞLER KARIŞTI

  • 2 Ekim’de ikinci tur randevusuna hazırlanan 6’lı masada 2023 adaylık süreci yaklaştıkça hesaplar da kızışıyor. Masada tek aday olasılığı zayıflarken adaylığına ilişkin sinyalleri sıklaştıran CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, dün masaya en güçlü mesajını gönderdi. Kılıçdaroğlu, 6’lı masanın kendi ismi üzerinde uzlaşması durumunda cumhurbaşkanı adayı olmaya ‘hazır’ olduğunu kaydetti. Kılıçdaroğlu, “Benim ismim üzerinde uzlaşma sağlanırsa ben hazırım” dedi.

ELİNİ GÜÇLENDİRME HAMLELERİ

CHP, lider ve sözcüler aracılığıyla adaylık pekiştirici mesajlar verirken, yeni hamlelerle elini de güçlendiriyor. FETÖ nedeniyle kamudan ihraç edilen KHK’lıları aklama planları yapılırken ve kamuya geri dönme söylemleri işlenirken son olarak CHP içinden HDP’ye ‘bakanlık verilebileceği’ adımı geldi. CHP İstanbul Milletvekili Gürsel Tekin iktidara gelmeleri halinde teröre yandaşlık yapan HDP’ye bakanlık verilebileceğini söyledi.

SAADET GÜL’Ü, İYİ PARTİ YAVAŞ’I İSTİYOR

  • Azalan tek aday olasılığı CHP gibi diğer paydaşlar arasında arayışları da hızlandırdı. Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, 6’lı masada Cumhurbaşkanı adayı üzerinde müzakere edilmediğini, 11’nci Cumhurbaşkanı Abdullah Gül’ün adaylığının garipsenmeyeceğini belirtti. Kulislerde, Saadet Partisi’nin Abdullah Gül ismini yeniden masaya getireceği konuşuluyor. Kılıçdaroğlu’nun adaylığına sıcak bakmayan İyi Parti’de ise Mansur Yavaş ismi sesli bir şekilde dillendirilmeye başlandı. İyi Parti İstanbul İl Başkanı Buğra Kavuncu, “Bizim sahada şubat ayından beri en çok duyduğumuz isim Mansur Başkan. Mansur Yavaş ile ilgili bir ağırlık var” ifadelerini kullanmıştı.

Kılıçdaroğlu HDP’ye yeşil ışık yakmıştı

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu geçtiğimiz hafta katıldığı bir televizyon programında, “HDP bizim masada yok, konuşulabilir mi? Yeri, zamanı gelince konuşuruz neden konuşmayalım? Mithat bey (Sancar) saygın bir bilim insanı, Ankara Hukuku dereceyle bitiren, kendi alanında sadece Türkiye’de değil dünyada saygınlığı olan bir hukukçu, görüşürüz niye görüşmeyelim” açıklamasında bulunmuştu.

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CHP'li Gürsel Tekin: HDP'ye elbette bakanlık verilebilir
OYNAT 01:29
CHP'li Gürsel Tekin: HDP'ye elbette bakanlık verilebilir
CHP Milletvekili Gürsel Tekin katıldığı bir televizyon programında iktidara geldikleri takdirde HDP'ye elbette bakanlık verilebileceğini söyledi. Sosyal medyada büyük tepki gören açıklamaya kullanıcılar, 'ittifakta HDP yoksa, kimi memnun etmek için bakanlık veriliyor? sorusunu sordu.'


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