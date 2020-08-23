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15 TEMMUZ DARBE GİRİŞİMİ

Yüzlerce kripto cezaevinde: FETÖ'nün TSK yapılanmasına ağır darbe

FETÖ’nün TSK’daki yapılanmasına yönelik İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı’nca düzenlenen son operasyonda 37’si muvazzaf 47 şüpheli gözaltına alındı, bunlardan 36’sı tutuklandı. 19 Kasım 2019 ile 18 Ağustos 2020 tarihleri arasında düzenlenen 9 ayrı operasyonda yakalanan şüphelilerden 587’si tutuklandı.

Mustafa Sait Özkan Yeni Şafak
Fotoğraf: Arşiv
Fotoğraf: Arşiv

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) içine sızmış FETÖ’cülere yönelik İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı’nca yürütülen çalışmalar kapsamında dün yeni bir operasyon için düğmeye basıldı. Ankesörlü/kontörlü sabit hatlarla irtibatlı 37’si muvazzaf toplam 54 asker (tamamı astsubay) hakkında eşzamanlı yakalama ve gözaltı talimatı verildi. Şüphelilerinden 1’i sağlık durumu, 4’ü operasyon öncesinde başka birim tarafından yapılan operasyonda yakalandı. Geriye kalan ve gözaltına alınabilen 47 şüpheliden 10’u itirafçı olarak etkin pişmanlık hükümlerinden faydalanıp serbest kaldı. Tutuklanmaları talebiyle Sulh Ceza Hakimlikleri’ne sevkedilen 37 şüpheliden (10’u faydasız itirafçı konumunda) 36’sı tutuklandı. Şüphelilerden 1’i sağlık sorunu nedeniyle adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, 2 firari şüphelinin ise arandığı öğrenildi.

FETÖ’ye dev operasyon: Mahrem imam da var muvazzaf da
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FETÖ’ye dev operasyon: Mahrem imam da var muvazzaf da

9 AYDA 9 AYRI OPERASYON

  • Ülke geneli ankesörlü/kontörlü hat veri havuzundan faydalanılarak örgütsel bağı bulunduğu tespit edilen asker şahıslara yönelik 9 ayrı ana grup operasyon (19 Kasım 2019 ile 18 Ağustos 2020 arasında) ve ayrı muhtelif tarihlerde yapılan işlemler sonucunda, 793’ü muvazzaf, 357’si muvazzaf olmayan asker şahıs, 16’sı darbe girişimi sonrası kapatılan askeri okul öğrencisi toplam 1176 yakalama ve gözaltı talimatı verildi. Gözaltına alınan şüphelilerden 587’si tutuklandı, 172’si faydalı itirafçı olduğu değerlendirilerek serbest bırakıldı, 284 şüpheli de tutuklama talebiyle sevk edildikleri Sulh Ceza Hakimlikleri’nce adli kontrol kaydıyla serbest kaldı. 16 şüpheli diğer nedenlerle, 22 şüphelinin operasyon tarihi öncesinde diğer yer birimlerince haklarında işlem yapılması nedeniyle gözaltı talimatları iptal edildi. 95 şüpheli firari olarak aranıyor.

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