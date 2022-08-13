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POLİTİKA

Zafer Partisi'nin bir mülteci yalanı daha çöktü: KYK'da kalan yerel kıyafetli kişiler bilim insanı ve seminer katılımcıları çıktı

Kredi ve Yurtlar Genel Müdürlüğü, başta Zafer Partisi yöneticileri olmak üzere sosyal medya kullanıcılarının 'KYK yurdunda mülteciler ücretsiz kalıyor' mesajıyla paylaştığı görüntülerle ilgili açıklamada bulundu. Yapılan açıklamada, "Görüntülerde yer alan şahıslar yerel kıyafetleriyle seminerlerde konuşmacı olarak yer alan bilim insanları ve katılımcı gençlerden oluşmaktadır. Şahısların mülteci olduklarına ilişkin bilgiler tamamıyla dezenformasyondur" denildi.

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Haber Merkezi İHA
Zafer Partisinin bir mülteci yalanı daha çöktü: KYKda kalan yerel kıyafetli kişiler bilim insanı ve seminer katılımcıları çıktı
KYK'da kalan yerel kıyafetli kişiler bilim insanı ve seminer katılımcıları çıktı.

Kredi ve Yurtlar Genel Müdürlüğü tarafından, İstanbul Maltepe Mimar Sinan Öğrenci Yurdu’nda çekilen, çok sayıda yabancının yurdun içinde ve bahçesinde olduğu fark edilen görüntülere ilişkin açıklama yapıldı.

Açıklamada yurtların, öğrencilerin konaklamadığı günlerde ulusal ve uluslararası genç etkinlikleri için katılımcılara ayrıca tahsis edildiği not düşüldü.

Kredi ve Yurtlar Genel Müdürlüğünün açıklamasında şu ifadelere yer verildi:

  • "Maltepe Mimar Sinan Öğrenci Yurdu, 40 farklı ülkeden gelen gençlerin katılımıyla düzenlenen 4. Uluslararası Gençlik Buluşması için 20 Ağustos 2022 tarihine kadar konaklama noktası olarak belirlenmiştir. Bazı sosyal medya hesaplarında paylaşılan görüntülerde yer alan şahıslar ise yerel kıyafetleriyle seminerlerde konuşmacı olarak yer alan bilim insanları ve katılımcı gençlerden oluşmaktadır. Şahısların mülteci olduklarına ilişkin bilgiler tamamıyla dezenformasyondur."

YALANI ZAFER PARTİSİ YAYDI

Zafer Partisi Gençlik Politikalarından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Sevda Gül Tunçer, görüntüleri Twitter hesabından paylaşarak mültecilerin yurtta ücretsiz kaldığını öne sürmüştü.

Tunçer, "Okul uzatan 1 yıl daha yurtta kalabilirken bu hakkı kaldırdınız. Öğrenci, cebindekiyle idare etmek için öğün atlarken, bunlar bedava yiyip içiyor. Musluklara, dolaplara verdikleri zararı öğrencinin güç bela ödediği yurt paralarıyla yaptırıyorsunuz. Yahu sizin vicdanınız yok mu?" ifadelerini kullanmıştı.

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