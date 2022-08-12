TSK'nın Cerablus'ta Suriyelilere müdahale ettiğini iddia eden Ümit Özdağ'ın yalanını Gaziantep Valisi ortaya çıkardı Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, TSK'nın Cerablus'ta Suriyelilere müdahaleye başladığını iddia etti. Suriyeliler üzerinden bir kez daha provokasyona girişen Özdağ'ın yalanını bu kez de Gaziantep Valiliği bozdu. Konuya ilişkin açıklamada bulunan Gaziantep Valisi Davut Gül, "Cerablus'ta 200 kişini katıldığı protesto gösterilerine Türk Silahlı Kuvvetlerinin herhangi bir müdahalesi olmamıştır." dedi.

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