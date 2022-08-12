TSK'nın Cerablus'ta Suriyelilere müdahale ettiğini iddia eden Ümit Özdağ'ın yalanını Gaziantep Valisi ortaya çıkardı

Son zamanlarda sığınmacılar üzerinden yaptığı ırkçı açıklamalarının yanında, gerçek dışı iddialarıyla da adından söz ettiren Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, şimdi de Cerablus üzerinden provokasyona girişti.
ÖZDAĞ: TSK SURİYELİLERE MÜDAHALE EDİYOR
Sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan Özdağ, "Cerablus’ta AK Parti’nin Şam İle görüşmesini protesto eden Suriyelilere karşı TSK müdahalede bulunmaya başlamış. Başımıza bela olacaklarını söylemiştik. Türkiye’nin kiminle görüşeceğine karar verebileceklerine inanıyorlar. Hepsini yollayacağız." ifadelerini kullandı.
Cerablus’ta AK Parti’nin Şam İle görüşmesini protesto eden Suriyelilere karşı TSK müdahalede bulunmaya https://t.co/BXGoi8NjVJşımıza bela olacaklarını söylemiştik.Türkiye’nin kiminle görüşeceğine karar verebileceklerine inanıyorlar. Hepsini yollayacağız. pic.twitter.com/YyeMaIxT7L
Cerablus’ta AK Parti’nin Şam İle görüşmesini protesto eden Suriyelilere karşı TSK müdahalede bulunmaya https://t.co/BXGoi8NjVJşımıza bela olacaklarını söylemiştik.Türkiye’nin kiminle görüşeceğine karar verebileceklerine inanıyorlar. Hepsini yollayacağız. pic.twitter.com/YyeMaIxT7L— Ümit Özdağ (@umitozdag) August 12, 2022
GAZİANTEP VALİSİ: HERHANGİ BİR MÜDAHALE OLMADI
TSK'nın Cerablus'ta müdahalede bulunduğunu öne süren Özdağ'a Gaziantep Valiliği'nden cevap geldi. Gaziantep Valisi Davut Gül, "Cerablusta 200 kişini katıldığı protesto gösterilerine Türk Silahlı Kuvvetlerinin herhangi bir müdahalesi olmamıştır. Suriye Milli Ordusu karargahına yaklaşıldığı için kendi unsurları tarafından havaya ateş edilerek gösteri sonlandırılmıştır." açıklamasında bulundu.