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TEKİRDAĞ

Zarar verdikleri aracın sahibine bıraktıkları not şaşırttı: İntikam yeni başladı

Tekirdağ'da zarar verilen bir otomobile yakın yaya kaldırımına sprey boya ile yazılan ‘intikam yeni başladı’ notu araç sahibini şaşırttı. Araç sahibi ise hiç kimseyle sorun yaşamadığını söyleyerek aracında 2 bin liralık zararın oluştuğunu belirtti.

Haber Merkezi IHA
Gökhan Urtekin'e zarar verenlerin kaldırama yazdıkları not.
Gökhan Urtekin'e zarar verenlerin kaldırama yazdıkları not.

Tekirdağ’ın Malkara ilçesinde kimliği belirsiz kişi veya kişilerce Hacıevhat Mahallesi Şehit Selim Vural Caddesi üzerinde Gökhan Urtekin’e ait park halindeki otomobile zarar verildi.

"İntikam yeni başladı"

  • Bir süre sonra aracının başına gelen Gökhan Urtekin, aracının zarar gördüğünü ve sürücü kapısının yanındaki kaldırıma sprey boya ile yazılmış ‘intikam yeni başladı’ notunu okudu.

Gökhan Urtekin'e zarar verenlerin kaldırama yazdıkları not.

Umduğunu bulamayınca, not bırakıp gitmiş
Olaydan şaşkınlık duyduğunu ifade eden Urtekin, “Arabama baktığımda zarar verilmiş olduğunu fark ettim. Teyibi cıvatalı olduğu için zorlamış ama çalamamış. Sanırım çalacak bir şey bulamayınca arabama zarar verip, arabamdaki sprey boya ile ‘intikam yeni başladı’ diye kaldırıma yazı yazmış olabilir. Biz asgari ücretle çalışan insanlarız. Bugüne kadar kimseye kötülüğüm olmadı. Kimseyle de bir alıp veremediğim yok, kimsenin malına da zarar vermedim. Arabam kapının önünde duruyor. İşe gidip geliyorum. Kime ne zararı dokunmuş hayret ediyorum” dedi.

Gökhan Urtekin'e zarar verenlerin kaldırama yazdıkları not.

Özür dilemeli

Yaklaşık 2 bin lira zararının olduğunu ifade eden Urtekin, şüpheli kişinin, bir an önce zararını karşılayıp, özür dilemesi gerektiğini belirtti.

Olayla ilgili polisin incelemeleri sürüyor.

Gökhan Urtekin'e zarar verenlerin kaldırama yazdıkları not.

Gökhan Urtekin'e zarar verenlerin kaldırama yazdıkları not.
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