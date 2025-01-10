Zehir tacirlerine göz açtırılmıyor: İstanbul'da uyuşturucu imal eden 3 kişi yakalandı

İstanbul'da bir uyuşturucu imalathanesine operasyon düzenlendi.
İstanbul'da düzenlenen "Narkokapan-6" operasyonunda uyuşturucu imal ettikleri gerekçesiyle 3 şüpheli yakalandı. Emniyet Genel Müdürlüğü koordinesinde İstanbul'da düzenlenen operasyonda bir milyon 795 bin uyuşturucu hap ele geçirildi.
Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı ile Emniyet Genel Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Başkanlığı koordinasyonunda; İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce yapılan çalışmalar sonucu Küçükçekmece ve Esenyurt ilçelerinde düzenlenen operasyonda; 1 milyon 795 bin uyuşturucu hap, 5 hap basma makinesi, 2 vakum makinesi ile bir hassas terazi ele geçirildi.
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