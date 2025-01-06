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'Narkokapan-5' operasyonlarında bin 713 şüpheli yakalandı

'Narkokapan-5' operasyonlarında bin 713 şüpheli yakalandı

09:126/01/2025, Pazartesi
G: 6/01/2025, Pazartesi
Yeni Şafak
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Polis ekipleri Ankara, İstanbul, İzmir başta olmak üzere 77 ilde operasyon düzenledi.
Polis ekipleri Ankara, İstanbul, İzmir başta olmak üzere 77 ilde operasyon düzenledi.

Ankara, İstanbul, İzmir başta olmak üzere 77 ilde "Narkokapan-5" operasyonları düzenlendi. İki haftadır devam eden operasyonlarda bin 713 şüpheli yakalandı. Ayrıca 839 kilogram uyuşturucu ile 1 milyon 168 bin bin 42 uyuşturucu hap ele geçirildi.

Cumhuriyet Başsavcılıklarımız ile Emniyet Genel Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Başkanlığı koordinesinde; İl Emniyet Müdürlüklerince, 2 bin 569 ekip, 6 bin 442 personel, 32 hava aracı ve 48 narkotik dedektör köpeğinin katılımıyla; Ankara, İzmir, Gaziantep, Konya, İstanbul, Adana, Samsun, Bursa, Mersin, Şanlıurfa, Diyarbakır, Manisa, Zonguldak, Antalya, Hatay, Kocaeli, Malatya, Tekirdağ, Denizli, Kayseri, Trabzon, Aksaray, Balıkesir, Eskişehir, Sakarya, Sivas, Muğla, Aydın, Osmaniye, Rize, Çorum, Yozgat, Kilis, Niğde, Erzurum, Kahramanmaraş, Van, Çanakkale, Karaman, Kırklareli, Afyonkarahisar, Düzce, Edirne, Elazığ, Erzincan, Kütahya, Adıyaman, Çankırı, Hakkâri, Ağrı, Burdur, Siirt, Yalova, Amasya, Giresun, Tokat, Bolu, Mardin, Bartın, Iğdır, Kars, Muş, Sinop, Ordu, Isparta, Kırıkkale, Kırşehir, Nevşehir, Batman, Bingöl, Kastamonu, Şırnak, Artvin, Bilecik, Bitlis, Karabük ve Uşak’ta "NARKOKAPAN-5” operasyonları düzenlendi.

İki haftadan bu yana süren operasyonlar sonucu 839 kilogram uyuşturucu ile 1 milyon 168 bin bin 42 uyuşturucu hapın ele geçirildi ve 1713 zehir taciri yakalandı.

#Narkokapan-5
#İstanbul
#Ankara

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