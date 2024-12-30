Uyuşturucu satıcılarına Demir Kıran-1 operasyonu: 104 şüpheli gözaltında

Ankara ve Diyarbakır'da uyuşturucu satıcılarına yönelik "Demir Kıran-1" operasyonu düzenlendi.
Ankara ve Diyarbakır'da düzenlenen Demir Kıran-1 operasyonunda 104 şüpheli gözaltına alındı.
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Cumhuriyet Başsavcılığının talimatları doğrultusunda Ankara Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce yürütülen çalışma kapsamında, şüphelilerin evlerinde ve iş yerlerinde arama yapıldı.
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Operasyonda uyuşturucu madde ticareti yaptığı değerlendirilen 104 şüpheli yakalandı.
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