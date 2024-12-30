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Uyuşturucu satıcılarına Demir Kıran-1 operasyonu: 104 şüpheli gözaltında

Uyuşturucu satıcılarına Demir Kıran-1 operasyonu: 104 şüpheli gözaltında

Semih Kara
Semih Kara
14:1330/12/2024, Pazartesi
AA
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<p>Ankara ve Diyarbakır'da uyuşturucu satıcılarına yönelik "Demir Kıran-1" operasyonu düzenlendi.</p>
Ankara ve Diyarbakır'da uyuşturucu satıcılarına yönelik "Demir Kıran-1" operasyonu düzenlendi.

Ankara ve Diyarbakır'da düzenlenen Demir Kıran-1 operasyonunda 104 şüpheli gözaltına alındı.

Cumhuriyet Başsavcılığının talimatları doğrultusunda Ankara Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce yürütülen çalışma kapsamında, şüphelilerin evlerinde ve iş yerlerinde arama yapıldı.

Operasyonda uyuşturucu madde ticareti yaptığı değerlendirilen 104 şüpheli yakalandı.

#Ankara
#Diyarbakır
#Uyuşturucu
#Operasyon

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