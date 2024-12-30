Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Gündem
12 ilde dev uyuşturucu operasyonu: 50 şüpheli Narkokapan'a yakalandı

12 ilde dev uyuşturucu operasyonu: 50 şüpheli Narkokapan'a yakalandı

08:4830/12/2024, Pazartesi
Yeni Şafak
Sonraki haber
Antalya, Diyarbakır, Balıkesir, Adana, Manisa, İstanbul, Ankara, Kırklareli, Aydın, Kırıkkale, Van ve Bursa'da uyuşturucu operasyonu düzenlendi.
Antalya, Diyarbakır, Balıkesir, Adana, Manisa, İstanbul, Ankara, Kırklareli, Aydın, Kırıkkale, Van ve Bursa'da uyuşturucu operasyonu düzenlendi.

12 ilde uyuşturucuya yönelik jandarma tarafından düzenlenen Narkokapan-4 operasyonlarında yakalanan 83 şüpheliden 50'si tutuklandı.

Cumhuriyet başsavcılıkları ile Jandarma Genel Komutanlığı Narkotik Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı koordinesinde
Antalya, Diyarbakır, Balıkesir, Adana, Manisa, İstanbul, Ankara, Kırklareli, Aydın, Kırıkkale, Van ve Bursa
il jandarma komutanlıklarınca, Narkokapan-4 operasyonları düzenlendi.

Operasyonlarda 83 şüpheli yakalandı, 50'si tutuklandı, 16'sı hakkında adli kontrol kararı verildi.


Diğerlerinin işlemleri ise devam ediyor.



İSTANBUL

İstanbul İl Jandarma Komutanlığı'nca 151 kg bonzai ele geçirildi. Uyuşturucu satıcısı 6 şüpheli yakalandı, 4'ü tutuklandı, diğerlerinin işlemleri devam ediyor.


Antalya İl Jandarma Komutanlığı'nca 42.5 kg skunk, 3.5 kg metamfetamin, 88 bin 341 adet uyuşturucu hap ele geçirildi. Uyuşturucu satıcısı 54 şüpheli yakalandı, 25'i tutuklandı, 16'sı hakkında adli kontrol kararı verildi.



Diyarbakır İl Jandarma Komutanlığı'nca 410 kg esrar ele geçirildi.


Balıkesir İl Jandarma Komutanlığı'nca 12 bin 220 adet uyuşturucu hap ele geçirildi. Uyuşturucu satıcısı 7şüpheli yakalandı ve tutuklandı.


ADANA

Adana İl Jandarma Komutanlığı'nca 4 bin 90 adet uyuşturucu hap ele geçirildi. Uyuşturucu satıcısı 1 şüpheli yakalandı ve tutuklandı.


Manisa İl Jandarma Komutanlığı'nca 3 bin 573 adet uyuşturucu hap ele geçirildi. Uyuşturucu satıcısı 7 şüpheli yakalandı, 5'i tutuklandı, diğerlerinin işlemleri devam ediyor.



ANKARA

Ankara İl Jandarma Komutanlığı'nca 13 bin 650 adet uyuşturucu hap ele geçirildi. Uyuşturucu satıcısı 2 şüpheli yakalandı ve tutuklandı.


Kırklareli İl Jandarma Komutanlığı'nca 15 kg kokain, 12 kg skunk ele geçirildi.


Kırıkkale İl Jandarma Komutanlığı'nca 5 bin 600 adet uyuşturucu hap ele geçirildi. Uyuşturucu satıcısı 1 şüpheli yakalandı ve tutuklandı.



BURSA

Bursa İl Jandarma Komutanlığı'nca 2 kg metamfetamin ele geçirildi. Uyuşturucu satıcısı 3 şüpheli yakalandı ve tutuklandı.


Aydın İl Jandarma Komutanlığı'nca 2 kg metamfetamin, 3 kg esrar ele geçirildi. Uyuşturucu satıcısı 2 şüpheli yakalandı ve tutuklandı.


Van İl Jandarma Komutanlığı'nca 10 kg esrar, 7 kg skunk ele geçirildi.




#Uyşturucu
#operasyon
#İçişleri Bkanlığı

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
1 Ocak 2025 itibarıyla yeni tarifeye geçilecek: Araç sahipleri dikkat! Yaptırmayan fazla para ödeyecek