12 ilde dev uyuşturucu operasyonu: 50 şüpheli Narkokapan'a yakalandı

12 ilde uyuşturucuya yönelik jandarma tarafından düzenlenen Narkokapan-4 operasyonlarında yakalanan 83 şüpheliden 50'si tutuklandı.
Operasyonlarda 83 şüpheli yakalandı, 50'si tutuklandı, 16'sı hakkında adli kontrol kararı verildi.
Diğerlerinin işlemleri ise devam ediyor.
İstanbul İl Jandarma Komutanlığı'nca 151 kg bonzai ele geçirildi. Uyuşturucu satıcısı 6 şüpheli yakalandı, 4'ü tutuklandı, diğerlerinin işlemleri devam ediyor.
Antalya İl Jandarma Komutanlığı'nca 42.5 kg skunk, 3.5 kg metamfetamin, 88 bin 341 adet uyuşturucu hap ele geçirildi. Uyuşturucu satıcısı 54 şüpheli yakalandı, 25'i tutuklandı, 16'sı hakkında adli kontrol kararı verildi.
Diyarbakır İl Jandarma Komutanlığı'nca 410 kg esrar ele geçirildi.
Balıkesir İl Jandarma Komutanlığı'nca 12 bin 220 adet uyuşturucu hap ele geçirildi. Uyuşturucu satıcısı 7şüpheli yakalandı ve tutuklandı.
Adana İl Jandarma Komutanlığı'nca 4 bin 90 adet uyuşturucu hap ele geçirildi. Uyuşturucu satıcısı 1 şüpheli yakalandı ve tutuklandı.
Manisa İl Jandarma Komutanlığı'nca 3 bin 573 adet uyuşturucu hap ele geçirildi. Uyuşturucu satıcısı 7 şüpheli yakalandı, 5'i tutuklandı, diğerlerinin işlemleri devam ediyor.
Ankara İl Jandarma Komutanlığı'nca 13 bin 650 adet uyuşturucu hap ele geçirildi. Uyuşturucu satıcısı 2 şüpheli yakalandı ve tutuklandı.
Kırklareli İl Jandarma Komutanlığı'nca 15 kg kokain, 12 kg skunk ele geçirildi.
Kırıkkale İl Jandarma Komutanlığı'nca 5 bin 600 adet uyuşturucu hap ele geçirildi. Uyuşturucu satıcısı 1 şüpheli yakalandı ve tutuklandı.
Bursa İl Jandarma Komutanlığı'nca 2 kg metamfetamin ele geçirildi. Uyuşturucu satıcısı 3 şüpheli yakalandı ve tutuklandı.
Aydın İl Jandarma Komutanlığı'nca 2 kg metamfetamin, 3 kg esrar ele geçirildi. Uyuşturucu satıcısı 2 şüpheli yakalandı ve tutuklandı.
Van İl Jandarma Komutanlığı'nca 10 kg esrar, 7 kg skunk ele geçirildi.