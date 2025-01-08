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Avcılar'da uyuşturucu operasyonu: Binadan atlayan 2 şüpheli yaralı olarak yakalandı

Avcılar'da uyuşturucu operasyonu: Binadan atlayan 2 şüpheli yaralı olarak yakalandı

09:248/01/2025, Çarşamba
DHA
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Polis ekipleri 3 katlı binanın çevresini sararak operasyon başlattı.
Polis ekipleri 3 katlı binanın çevresini sararak operasyon başlattı.

İstanbul Avcılar'da uyuşturucu satan şüphelilerin bir binada olduğunun belirlenmesi üzerine operasyon düzenlendi. Operasyonu fark eden şüpheliler, kapısı özel olarak yapılan 3 katlı binadan atlayarak kaçmaya çalıştı. Şüpheli 2 kişi yaralı olarak yakalanırken, çatıya atılan içi para dolu çantaya el konuldu.

Avcılar Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı yunus polisleri tarafından uyuşturucu sattığı belirlenen ve takip edilen iki şüphelinin, gece saatlerinde Yeşilkent Mahallesi Ozanlar Caddesi'ndeki bir binada olduğu belirlendi. Bunun üzerine ekipler, 3 katlı binanın çevresini sararak operasyon başlattı.

Demir kapı engeline itfaiye müdahale etti

Operasyon için binaya girmeye hazırlanan polis, binanın giriş kapısından sonra ayrıca özel olarak yapılan demir bir kapı ile karşılaştı. Ekipler, adrese çağrılan itfaiye ekibinin demir kapıyı kırması üzerine binaya girdi. Bu sırada binadan atlayan 2 şüpheli ayağından yaralandı. Şüpheliler yunus polisi tarafından yakalanarak gözaltına alındı. Binada bir miktar uyuşturucu madde ele geçirildiği öğrenilirken, polisin yaptığı aramalarda şüpheliler tarafından çatıya atıldığı belirlenen içi para dolu çantaya el konuldu. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.



#İstanbul
#Avcılar
#Uyuşturucu

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