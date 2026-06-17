Zengezur Turan Koridoru’dur

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin TBMM Grup Toplantısı’nda yaptığı konuşmada Zengezur Koridoru’nun önemine dikkat çekti. İsrail’in, ABD-İran mutabakatının karşısında olduğunu, bu yüzden Lübnan’a saldırarak ateşkesi ihlal ettiğini belirten Bahçeli, “Bu çıbanbaşı, döktüğü her damla kanın, yıktığı her hanenin hesabını er ya da geç verecektir” dedi.

NETANYAHU’NUN TÜKENMİŞLİĞİNİN İLANI

Netanyahu’nun, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ı hedef almasına tepki gösteren Bahçeli, “Bu melun zihniyetin Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ı hedef alması, Netanyahu’nun acziyetinin, telaşının ve tükenmişliğinin ilanıdır. Türkiye’ye ahlak dersi vermeye kalkmak, Cumhurbaşkanımıza parmak sallamak, akıl karargahlarının teslim bayrağını çekmesidir” ifadelerini kullandı. İslam İşbirliği Teşkilatı’na da seslenen Bahçeli, “Neredesiniz? Kudüs için kurulan irade nerededir? Söz çoktan tükenmiştir. Artık mesuliyet, müeyyide ve müşterek hareket vaktidir” diye konuştu.

ARTIK ADINI DOĞRU KOYALIM

Türk dünyasının Batı ile Doğu arasındaki stratejik irtibatı Zengezur hattının üzerinde dikkatle durulması gerektiğini ifade eden Bahçeli, şöyle devam etti: “Zengezur, Nahçıvan’ın ana vatan Azerbaycan ile bağını güçlendirecek, Türkiye’yi kardeş ülke Azerbaycan üzerinden Hazar’a, Hazar’ın ötesinden Türkistan’a ulaştıracak tarihi geçittir. Zengezur, Nahçıvan’ın Azerbaycan’la vuslatı olacaktır. Bu, ‘iki devlet, tek millet’ şuurunun Türk dünyasının tamamına yayılan stratejik bir iklime kavuşmasıdır. ‘Zengezur’ dedik ama artık adını doğru koyalım, bu hat, Turan Koridoru’dur. Turan Koridoru, Kars’tan Türkistan bozkırlarına uzanan tarihi ve kültürel istikbal kapısıdır.”

STRATEJİK FIRSAT

“Küresel ticaret yollarının yeniden şekillendiği, kuzey hattının savaş ve yaptırımlarla hassaslaştığı, güney deniz yollarının Hürmüz’den Kızıldeniz’e kadar krizlerin tutsaklığı altına girdiği bir dönemde Turan Koridoru’nun açılması bölgemiz ve Türkiye için stratejik bir fırsattır. Bu hat, Türkiye’nin ve bölgemizin ihracat güzergahlarını çeşitlendirecek, ülkemizin lojistik kabiliyetini artıracaktır. Turan Koridoru, Türk ve Türkiye Yüzyılı’nın stratejik anahtarıdır.”

Cumhurbaşkanımız görevde biz de arkasındayız

Grup toplantısının ardından Bahçeli, basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Erken seçim tartışmalarına dair Bahçeli, şöyle konuştu: “Seçimlerin zamanında yapılmasıyla, Cumhurbaşkanımızın danışmanının verdiği tarih arasında saat farkı dahi yoktur. Önemli olan seçimin zamanında yapılmasıdır. Cumhurbaşkanımız görevdedir, biz de arkasındayız.”











