Zeytinburnu Belediye Başkanı Ömer Arısoy İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'na kameralar önünde sitem etti: Tavrınız samimi değil

Zeytinburnu Belediye Başkanı Ömer Arısoy, İBB'nin haksız bir şekilde Abdi İpekçi Spor Kompleksi inşaatını durdurması sebebiyle Ekrem İmamoğlu'na sitem etti. Arısoy ve İmamoğlu arasında kameralar önünde gerilimli bir tartışma yaşandı.

"İBB SORUMLULUKLARINI YERİNE GETİRMEDİ"

Geçtiğimiz gün İstanbul Büyükşehir Meclisi'nde Abdi İpekçi Spor Salonu inşaatının mühürlenmesi tartışıldı. Zeytinburnu Belediye Başkanı Ömer Arısoy, "İstanbul Büyükşehir Belediyesi Abdi İpekçi Spor Kompleksinin inşaatının durdurması haksızdır. Para cezası uygulamasının bir dayanağı yoktur. İBB'nin projede üzerine düşen sorumlulukları vardır. Maalesef bunları yerine getirmemiştir. İnşaat çalışması sırasında yeşil alan tahribatı yapılmamıştır. Esasen ortada tahrip edilecek bir yeşil alan da yoktur. Proje tamamlandığında 22 bin metrekarelik yepyeni bir yeşil alanımız olacak" ifadelerini kullandı.

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İstanbullu hemşehrilerimizin, gençlerimizin içi rahat olsun.



Abdi İpekçi Spor Kompleksi inşaatı devam ediyor.



Zeytinburnu ve İstanbul, 22 bin metrekare yeşil alana, muhteşem bir tesise kavuşacak.@kasapoglu @murat_kurum @Toki_Kurumsal pic.twitter.com/jPiBALUrtr — Ömer Arısoy (@omerrarisoy) July 6, 2022

Arısoy, alınan kararın haksız bir karar olduğunu vurguladı. Arısoy'un ardından İBB Meclisi CHP Grup Sözcüsü Tarık Balyalı söz aldı. Balyalı, Abdi İpekçi Spor Salonu'nun yenilenmesine karşı olmadıklarını ancak yapılan çalışmaların hukuka uygun olması gerektiğini belirterek, "Yenileme avan projelerinin onaylama yetkisinin İBB'dir. Bizim görüşümüze göre hukuka uygun olmayan bir süreç işlemiştir. Mevzuattaki eksiklikler, hukuka aykırılıklar, idaremizin bürokratları tarafından değerlendirilmiş ve böyle bir sonuca varılmıştır. Bunun karşılığında da bir yaptırım uygulanmıştır. Bu anlamda bu karmaşa yaşanmıştır" dedi.

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KAMERALAR ÖNÜNDE GERGİN ANLAR YAŞANDI

Yaşanan adaletsizliği İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'na söyleyen Arısoy "Eylül 2020'de gönderdiğimiz planlar Nisan 2022'de neden reddedildi. 1,5 yıl sürdü. İşin sahibi Gençlik ve Spor Bakanlığı, ben paydaşıyım. Benim ruhsat verdiğim yeri mühürlediniz." ifadelerine yer verdi.

Kameralar karşısında Belediye Başkanı ile Büyükşehir Belediye Başkanının devlet geleneğine aykırı bir şekilde müzakere etmesinin yanlış olduğunu ifade eden Arısoy İmamoğlu'nun meseleyi ele alış tavrını eleştirdi. İmamoğlu ve Arısoy arasında gerilime dönüşen anlar kameralara yansıdı.

OYNAT 00:59 Zeytinburnu Belediye Başkanı Ömer Arısoy İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'na kameralar önünde sitem etti: Tavrınız samimi değil Zeytinburnu Belediye Başkanı Ömer Arısoy, İBB'nin Abdi İpekçi Spor Kompleksi inşaatını durdurmasına ve para cezası uygulamasına tepki gösterdi. Yaşanan adaletsizliği Ekrem İmamoğlu ile paylaşan Arısoy, İBB Başkanı'nın meseleyi ele alış tavrını eleştirdi. Arısoy, kameralar önünde gerçekleşen tartışmada İmamoğlu'na, 'Tavrınız doğru ve samimi değil' dedi. BiP'te paylaş

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