Zihinsel engelli gencin isteğine kayıtsız kalamayan Bahçelievler Belediye Başkanı Bahadır'dan duygulandıran sürpriz

Diyarbakır’ın Çüngüş ilçesinde yaşayan Serhat Yılmaz, Bahçelievler Belediye Başkanı Dr. Hakan Bahadır’dan kendisine akülü tekerlekli sandalye göndermesini istedi. Başkan Bahadır da doğuştan serebral palsi hastası olan Serhat’ın bu isteğine kayıtsız kalmadı ve Güncüş’e akülü tekerlekli sandalye gönderdi.

Televizyonda Başkan Bahadır'ı gördü isteğini iletti

Serhat 20 yaşında, fırın işçisi olan babası Samet Yılmaz, ev hanımı olan annesi ve iki kardeşi ile birlikte Diyarbakır’ın Çüngüş ilçesinde yaşıyor. Doğuştan ağır mental retardasyon-serebral palsi raporlu olan (zihinsel engelli) Serhat Yılmaz televizyon haber bülteninde görüp sevdiği Bahçelievler Belediye Başkanı Dr. Hakan Bahadır’dan kendisine akülü tekerlekli sandalye göndermesini istedi. Belediye Beyaz Masa servisi üzerinden başkana ulaşan Samet yıllarca hayalini kurduğu bu isteğini başkana iletti.

Başkan Bahadır da doğuştan serebral palsi hastası olan Serhat’ın bu isteğine kayıtsız kalmadı ve Güncüş’e 1 tane değil, biri akülü olmak üzere 2 tane tekerlekli sandalye birden gönderdi.

Serhat’a akülü aracı, İlçe Jandarma Komutanlığı personeli aracılığı ile teslim edildi

Tekerlekli sandalyelerle birlikte günlük ihtiyaçlarını karşılarken kullanacağı diğer araçlar, Çüngüş İlçe Jandarma Komutanlığı personeli aracılığı ile Serhat’a teslim edildi. Fanatik Galatasaray taraftarı olan Serhat’a Jandarma tarafında bir de takım forması hediye etti.

Akülü arabasına yıllar sonra kavuşmanın mutluluğu gözlerinden okunan Serhat, whatsapp üzerinden görüştüğü Başkan Bahadır’a teşekkür etmeyi ihmal etmedi.