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Zindaşti davasında önemli gelişme: 5 sanık hakkında karar verildi

Naci Şerifi Zindaşti'nin talimatıyla Kadir Güneş'in öldürülmek istendiği iddiasına ilişkin 2'si firari 4'ü tutuklu 7 sanığın yargılandığı dava karara bağlandı. Mahkeme heyeti, sanık Mert Akdağ'a "kasten adam öldürmeye teşebbüs"ten 10 yıl 10 ay, sanık Turgay Dursun'a "tasarlayarak kasten öldürmeye teşebbüse azmettirme" suçundan 13 yıl hapis cezası verdi- Sanıklar Recep Süren ve Uğur Can Coşkun'un "tasarlayarak kasten öldürmeye teşebbüse yardım" suçundan 6 yıl 6 ay hapislerine hükmedildi

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Haber Merkezi AA
Zindaşti davasında önemli gelişme: 5 sanık hakkında karar verildi
Arşiv

İstanbul 40. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya müdahil Kadir Güneş ve tutuksuz sanıklar katıldı. Tutuklu sanıklar Mert Akdağ, Uğur Can Coşkun, Turgay Coşkun ve Recep Süren’e bulundukları cezaevlerinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile bağlanılan duruşmada cumhuriyet savcısı esasa ilişkin görüşünü açıkladı. Mütalaada, firari sanık Zindaşti’nin, hasım olarak gördüğü Kadir Güneş’in öldürülmesi kararı aldığı, bu kararı yurt dışında bulunan sanık Tolga Hakan Ceylan aracılığıyla diğer sanık Turgay Dursun’a iletildiği, Dursun’un talimatı sanık Uğur Can Coşkun’a götürdüğü, son olarak Coşkun’un ise tetikçi olarak Mert Akdağ’ı bulduğu anlatıldı.

  • Akdağ’ın öldürme eylemini, Kadir Güneş’in yanına bir kadın gelmesi nedeniyle tamamlayamadığı bilgisine yer verilen mütalaada, eylemin teşebbüs aşamasında kaldığı vurgulandı.

Mütalaada, sanık Turgay Dursun’un, sanık Mert Akdağ’ı, para ve yurt dışına kaçırma vaadiyle kandırıp azmettirdiği, araç kiralayıp Kadir Güneş’in evinin önüne park ettirdiği, öldürme eylemini görecek ve kaydettirecek şekilde kamera düzeneği kurdurduğu belirtildi. Sanıklardan Recep Süren'in eylem öncesi tetikçi Mert Akdağ ile birlikte Gaziosmanpaşa'daki bir otelde birlikte kaldıkları kaydedilen mütalaada, Süren'in burada Akdağ'ın suç işleme kararını kuvvetlendirdiği ifade edildi.

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'TELEFONU KIRAR CAMDAN ATARIM'

Mütalaada, sanık Fatma Şahin’in sanık Uğur Can Coşkun'un kız arkadaşı olduğu, Kadir Güneş’in evinin çevresini videolara çekip sevgilisine gönderdiği, bir mesajında, "Gerekirse almaya geldiklerinde telefonu kırar atarım camdan" yazdığı aktarıldı. Sanıklardan tetikçi Mert Akdağ'ın "tasarlayarak öldürmeye teşebbüs" suçundan cezalandırılması istenilen mütalaada, diğer sanıkların bu suça yardım ve "suçluyu kayırma" suçlarından cezalandırılması talep edildi.

Mütalaaya karşı savunma yapan sanıklar, beraat talebinde bulundu.

6 YIL 6'ŞAR AY HAPİS CEZASI

Mahkeme heyeti, sanık Mert Akdağ'ı "kasten adam öldürmeye teşebbüs"ten 10 yıl 10 ay hapse mahkum ederken, cezaevinde kaldığı süreyi göz önüne alarak tahliyesini kararlaştırdı. Sanık Turgay Dursun'u "tasarlayarak kasten öldürmeye teşebbüse azmettirme" suçundan 13 yıla mahkum eden ve tutukluluk halinin devamına karar veren heyet, sanıklar Recep Süren ve Uğur Can Coşkun'a "tasarlayarak kasten öldürmeye teşebbüse yardım" suçundan 6 yıl 6'şar ay hapis cezası verdi.

Sanık Süren'in tahliyesine, Coşkun’un tutukluluk halinin devamına karar veren heyet, Fatma Şahin'e "suçluyu kayırma" suçundan 5 ay hapis cezası verip cezayı erteledi.

Öte yandan firari sanıklar Zindaşti ve Tolga Hakan Ceyhan’ın dosyasının ayrılmasına karar verildi.

Zindaşti'nin kızını ve yeğenini öldürttüğü iddia edilen zanlı yurt dışına kaçarken yakalandı
FOTOĞRAF 9
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Edinilen bilgilere göre, İranlı uyuşturucu kaçakçısı firari Zindaşti'nin kızı Arzu Zindaşti ve yeğenini geçtiğimiz yıllarda öldürttüğü iddia edilen uluslararası uyuşturucu kaçakçısı Orhan Ünğan, tutuklu bulunduğu cezaevinde koronavirüse yakalandı.
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Bunun üzerine cezaevi yönetimince Ünğan hastalık nedeniyle izinli çıktıktan sonra yurt dışına kaçmaya planı yaptı.
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Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü Ünğan'ı takibe aldı.
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Ekipler Ünğan'ın Sabiha Gökçen Hava Limanı'ndan yurt dışına kaçış planı yaptığını belirledi.
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Ünğan, yeni yıla saatler kala uçuş için geldiği terminalde yakalanarak gözaltına alındı.
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Ünğan'ın yapılan kontrollerde üzerinde başka bir kişi adına düzenlenen sahte kimlik ele geçirildi.
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Zindaşti'nin kızını ve yeğenini öldürttüğü iddia edilen zanlı yurt dışına kaçarken yakalandı
Title
Zindaşti'nin kızını ve yeğenini öldürttüğü iddia edilen zanlı yurt dışına kaçarken yakalandı
Title
Zindaşti'nin kızını ve yeğenini öldürttüğü iddia edilen zanlı yurt dışına kaçarken yakalandı
Zindaşti'nin kızını ve yeğenini öldürttüğü iddia edilen zanlı yurt dışına kaçarken yakalandı
İranlı uyuşturucu kaçakçısı firari Naci Şerifi Zindaşti'nin kızı Arzu Zindaşti ve yeğeninin ölümünde 'azmettirici' olmakla suçlanan, koronavirüs tanısı nedeniyle tutuklu bulunduğu cezaevinden izinli çıkan uluslararası uyuşturucu kaçakçısı Orhan Ünğan, İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan yurt dışına kaçmaya çalışırken sahte pasaportla yakalandı.


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