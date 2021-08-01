Kimliğini unutan genç sınav salonuna böyle koştu

Hayallerine kavuşmak için KPSS’ye giren adaylar bugün 10.15’te başlayan ve 130 dakika sürecek Genel Yetenek, Genel Kültür testlerine tabi olacak. Eğitim Bilimleri için de öğleden saat 14.45’te düzenlenecek oturumda ter dökecek. Adaylara 100 dakikalık süre verilirken, KPSS Alan Bilgisi 1. gün oturumları 7 Ağustos’ta, 2. gün oturumları 8 Ağustos’ta yapılacak. 2021 KPSS Öğretmenlik Alan Bilgisi Testi (ÖABT) ise 15 Ağustos’ta düzenlenecek.

Dakikalarla yarıştı

ÖSYM tarafından gerçekleştirilen 2021-Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) A Grubu ve Öğretmenlik sınavında adaylar ter döktü. Zonguldak'ta üst araması sırasında kimliğini unuttuğunu fark eden genç, dakikalarla yarıştı. Nüfus cüzdanını alıp yeniden salona gelen gence görevli polis memuru yardım etti.

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İHA Sınav binalarının girişlerinde adaylara maske ve dezenfektan dağıtıldı.

Zonguldak’ta sınava girecek olan adaylar sabahın erken saatlerinden itibaren sınavın uygulanacağı binaların önlerinde beklemeye başladı.

Kapılar saat 10.00'da kapandı

ÖSYM tarafından KPSS A Grubu ve Öğretmenlik sınavına girecek olan adaylara sabah oturumunda 130 dakikalık sürede 120 soru yöneltildi. Sınav 10.15’te başlarken saat 10.00’dan itibaren sınava girmek isteyenler sınav salonlarına alınmadı.

İHA Sınav binalarının girişlerinde adaylara maske ve dezenfektan dağıtıldı.

Korona virüs tedbirleri alındı

Öte yandan ÖSYM, yeni tip korona virüs salgınına karşı da tedbirler aldı. Sınav binaları detaylı şekilde temizlenerek dezenfekte edildi. Sınav binalarının girişlerinde adaylara maske ve dezenfektan dağıtıldı. Korona virüse yakalanan adaylar ise sınav merkezlerinde hazırlanan ayrı salonlarda sınava alındı. Sınav görevlileri ile sınava girecek olan adayların korona virüs durumları HES kodları ile takip edildi.

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Nüfus müdürlükleri açık olacak

Öte yandan, sınavın gerçekleştirileceği binaların önlerinde yığılmayı önlemek amacıyla görevliler dışında hiç kimse okul bahçelerine alınmadı. Sınav günü nüfus cüzdanını kaybeden adaylar için geçici kimlik belgesi verilebilecek. Nüfus cüzdanını kaybeden adaylar için nüfus müdürlükleri açık tutulacak.

Sabah oturumunun ardından 14.45’te eğitim bilimleri sınavı uygulanacak. Bu sınavda da 100 dakikalık süre içerisinde adaylara 80 soru yöneltilecek.

İHA Tokat’ta KPSS’ye girecek adaylardan kimliğini kaybedenler nüfus müdürlüğüne koştu.

Adaylar nüfus müdürlüklerine koştu

Tokat’ta, Kamu Personel Seçme Sınavına (KPSS) girecek olan adaylardan kimliklerini evde unutan, kaybedenler nüfus müdürlüğünün yolunu tuttu. İl Nüfus Müdürlüğü’nde geçici kimlik çıkardıktan adaylar polis ekiplerinden yardım istedi. Sınava dakikalar kala geçici kimliklerini çıkartan 4 aday polis araçları ile sınava girecekleri okullara yetiştirildi.

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