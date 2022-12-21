Zonguldak’ta 24 öğrenci yedikleri yemek sonrası hastanelik oldu

Edinilen bilgiye göre Çaydamar Mahallesi’ndeki Borsa İstanbul Anadolu Lisesi pansiyonunda kalan öğrenciler kusma ve mide bulantısı şikayeti yaşamaya başladı.

Öğrencilerin şikayetleri üzerine okulun pansiyonuna çok sayıda ambulans sevk edildi. İlk müdahaleleri yapılan öğrenciler ambulanslarla Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesi, Atatürk Devlet Hastanesi ve Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi’ne sevk edildi.

“Çok şükür ciddi bir durum yok”

Öte yandan Atatürk Devlet Hastanesi’nde 7, Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesi’nde 9, Bülent Ecevit Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi’ndeki 8 öğrencinin tedavileri sürüyor.

İl Milli Eğitim Müdürü Züleyha Aldoğan, gazetecilere yaptığı açıklamada akşam yemeği menüsünde tavuk, ezogelin çorbası, pirinç pilavı ve ayran verildiğini söyledi. Öğrencilerin kusma şikayetiyle hastanelere kaldırıldığını açıklayan Aldoğan, bir yandan öğrencilerin durumunu takip ederken diğer yandan hemen inceleme başlatıldığını kaydederek, “Yemekten muhtemelen, tavuk, ezogelin çorbası, pirinç pilavı bir de ayran varmış. Atatürk Devlet Hastanesinde 7 öğrencimiz var. Serum takıldı kontrol altındalar. Çocuk hastanesinde 9 öğrencimiz var. Tıp fakültesi hastanesinde de 8 öğrencimiz var. Genel olarak tıp fakültesinde öğrencilerimiz de burada öğrencilerimiz gibi kusma şikayeti ile gelmişler. Onlar da serum takıldı. Kontrol altındalar. Buradan öğrencilerimiz de aynı durumda. Bir yanda da hemen inceleme başlatıyoruz. Konuyla alakalı hemen yiyecek numunesi başlatılacak. Sanırım büyük ihtimal besinden kaynaklı gözüküyor. Kesin konuşmak istemiyorum. Tıptaki öğrencilerimizin durumunun stabil olduğu serum takıldığı ve kontrol altında olduğu öğrendik. Çok şükür ciddi bir durum yok.”

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FOTOĞRAF 8 Hindistanın Guwahati kentinde Brahmaputra Nehri yakınlarındaki kayalıkların arasından çıkan şey görenleri korkuttu. Brahmaputra Nehrine gelen vahşi yaşam ekipleri sıkışan hayvanı kurtarmak için kayalıklara tırmandı. Vahşi yaşam ekipleri kayalıklar arasına sıkışan hayvanı iğne ile uyuşturarak sakinleştirdi. Kayalıklar arasına sıkışan Bengal Kaplanı ekiplerin mücadelesi sonucunda kurtarıldı. Kayalıkların arasından öyle bir şey çıktı ki: Sıkıştığı yerden vahşi yaşam ekipleri kurtardı Hindistan'ın Guwahati kentinde Brahmaputra Nehri yakınlarındaki kayalıkların arasından çıkan şey görenleri hayrete düşürdü. Mahsur kalan hayvanı, vahşi yaşam ekipleri kurtardı.

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