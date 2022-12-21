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ZONGULDAK

Zonguldak’ta 24 öğrenci yedikleri yemek sonrası hastanelik oldu

Zonguldak’ta 24 lise öğrencisi gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye kaldırıldı. İl Milli Eğitim Müdürü Züleyha Aldoğan da hastaneye gelerek öğrencilerin durumu hakkında bilgi aldı. Aldoğan, olayla ilgili ivedilikle inceleme başlattıklarını açıkladı.

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Haber Merkezi İHA
Zonguldak’ta 24 öğrenci yedikleri yemek sonrası hastanelik oldu
Öğrencilerin şikayetleri üzerine okulun pansiyonuna çok sayıda ambulans sevk edildi.

Edinilen bilgiye göre Çaydamar Mahallesi’ndeki Borsa İstanbul Anadolu Lisesi pansiyonunda kalan öğrenciler kusma ve mide bulantısı şikayeti yaşamaya başladı.

Öğrencilerin şikayetleri üzerine okulun pansiyonuna çok sayıda ambulans sevk edildi. İlk müdahaleleri yapılan öğrenciler ambulanslarla Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesi, Atatürk Devlet Hastanesi ve Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi’ne sevk edildi.

“Çok şükür ciddi bir durum yok”

Öte yandan Atatürk Devlet Hastanesi’nde 7, Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesi’nde 9, Bülent Ecevit Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi’ndeki 8 öğrencinin tedavileri sürüyor.

İl Milli Eğitim Müdürü Züleyha Aldoğan, gazetecilere yaptığı açıklamada akşam yemeği menüsünde tavuk, ezogelin çorbası, pirinç pilavı ve ayran verildiğini söyledi. Öğrencilerin kusma şikayetiyle hastanelere kaldırıldığını açıklayan Aldoğan, bir yandan öğrencilerin durumunu takip ederken diğer yandan hemen inceleme başlatıldığını kaydederek, “Yemekten muhtemelen, tavuk, ezogelin çorbası, pirinç pilavı bir de ayran varmış. Atatürk Devlet Hastanesinde 7 öğrencimiz var. Serum takıldı kontrol altındalar. Çocuk hastanesinde 9 öğrencimiz var. Tıp fakültesi hastanesinde de 8 öğrencimiz var. Genel olarak tıp fakültesinde öğrencilerimiz de burada öğrencilerimiz gibi kusma şikayeti ile gelmişler. Onlar da serum takıldı. Kontrol altındalar. Buradan öğrencilerimiz de aynı durumda. Bir yanda da hemen inceleme başlatıyoruz. Konuyla alakalı hemen yiyecek numunesi başlatılacak. Sanırım büyük ihtimal besinden kaynaklı gözüküyor. Kesin konuşmak istemiyorum. Tıptaki öğrencilerimizin durumunun stabil olduğu serum takıldığı ve kontrol altında olduğu öğrendik. Çok şükür ciddi bir durum yok.”

Kayalıkların arasından öyle bir şey çıktı ki: Sıkıştığı yerden vahşi yaşam ekipleri kurtardı
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Hindistanın Guwahati kentinde Brahmaputra Nehri yakınlarındaki kayalıkların arasından çıkan şey görenleri korkuttu.
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Brahmaputra Nehrine gelen vahşi yaşam ekipleri sıkışan hayvanı kurtarmak için kayalıklara tırmandı.
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Vahşi yaşam ekipleri kayalıklar arasına sıkışan hayvanı iğne ile uyuşturarak sakinleştirdi.
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Kayalıklar arasına sıkışan Bengal Kaplanı ekiplerin mücadelesi sonucunda kurtarıldı.
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Kayalıkların arasından öyle bir şey çıktı ki: Sıkıştığı yerden vahşi yaşam ekipleri kurtardı
Hindistan'ın Guwahati kentinde Brahmaputra Nehri yakınlarındaki kayalıkların arasından çıkan şey görenleri hayrete düşürdü. Mahsur kalan hayvanı, vahşi yaşam ekipleri kurtardı.

Zam öncesi asgari ücret fırsatçılığı: Fiyatlar yüzde 30 arttı
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Emlak piyasasında yılsonu hareketliliği arttı. Asgari ücret zammı öncesi hem satılık hem de kiralık dairelere talep arttı. Özellikle kiralık daire arayanlar, asgari ücret zammından sonra fiyatların yükseleceğini düşünerek kolları sıvadı. Kiralık ev bulma telaşına giren vatandaşlar, bir an önce ev bulmak istiyor. Ayrıca ev sahipleri de asgari ücret zammını bekleyip, zamma göre evine kiracı bulmak istiyor. Bazı ev sahipleri ise dairesinin kiralık fiyatını yüksek tutuyor.
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Öte yandan emlakçılar çok yoğun bir taleple karşılaştıklarını belirterek, asgari ücret zammından önce hem kiralık hem de satılık daire fiyatlarının arttığını söyledi. Asgari ücret öncesi hızlı hareket etmek isteyen vatandaşlar konutlara talep gösterirken, emlakçılar bu dönemde kiralık daire arayanların istediklerini alamadıklarını söyledi.
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Bazı vatandaşların ise yüksek fiyattan daire bulabildiğini söyleyen emlakçılar, ortalama olarak kiralık ve satılık dairelere son bir hafta içinde yüzde 20-30 civarında bir artış görüldüğünü kaydetti. Emlakçılar, asgari ücret sonrası hem kiralık hem de satılık konutların fiyatlarının artacağını düşünüyor.
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Bir haftada yüzde 20-30 artış yaşandıİstanbul Bahçelievler’de 2+1 kiralık dairelerin ortalama fiyatı son bir haftada 7 bin liradan 8 bin liraya çıkarak yaklaşık bin liralık bir artış yaşadı. 3+1 daireler ise aynı bölgede 8 bin liradan 10 bin liraya yükselerek 2 bin liralık bir artış gördü.
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Ev arayanlar asgari ücretten önce ev bulmak için ellini çabuk tutuyorEmlak piyasasında yılsonu hareketliliğinin arttığını söyleyen emlakçı Şerafettin Başaran, “Özellikle kiralık ev arayışları arttı. Ev arayanlar asgari ücretten önce ev bulmak için ellini çabuk tutuyor. Asgari ücret sonra kiraların yükseleceğini düşünüyorum” ifadelerini kullandı.
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Mal sahipleri asgari ücrete gelen zam oranında artış yapmak için bekliyorEv sahiplerinin de asgari ücretin açıklanmasını beklediğini söyleyen Başaran, “Asgari ücrete gelen zam oranında mal sahiplerinin artış yaparak, evlerine bu zam doğrultusunda kiracı bulmayı bekliyorlar. Şu anda bekleyen mal sahipleri veya kira fiyatını çok yüksek söyleyenler var. Kiralık daire bulamayanlar da haliyle arayış içerisinde” dedi.
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Son günlerde asgari ücret toplantılarının gündemde yer almasıyla şimdiden kiralık daire fiyatlarının yükseldiğini söyleyen Başaran, “Bu hafta asgari ücret gündeminden dolayı fiyatlarda ufak artışlar gerçekleşti. 2+1 dairelerde bin liralık bir fark oluştu. 3+1 dairelerde ise 2 bin liralık bir artış oldu. Şu anda 2+1 daireler ortalama 7 bin liradan 8 bin liraya çıktı. 8 bin lira olan 3+1 daireler ise 10 bin lirayı gördü” açıklamalarında bulundu.
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Kiralık ev arayanların yoğun bir talebi olduğunu söyleyen Başaran, “Şu anda daire arayan vatandaşlar bir an önce ev bulma telaşına girdiler. Şu anda talep çok yüksek. Ev bulan vatandaşlar oluyor ancak biraz yüksek fiyatlardan kiralıyorlar. Asgari ücretin açıklanmasından sonra hem kiralık hem de satılık konutlarda bir yükseliş göreceğiz. Asgari ücrete gelen zam sonrası kiralık ve satılık konutlar da yüzde 20-30 bir artış görebileceğimizi düşünüyorum dedi.
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Kayıt dışı ekonomiyle mücadele kapsamında 2024 sonuna kadar yapılacak düzenlemeyle kira sözleşmeleri, e-devlet üzerinden düzenlenecek. Konuya ilişkin olarak Başaran, şunları söyledi: “Emlak sektörüne iyi gelecek bir düzenleme. Bu durumunda belki de fahiş fiyatların önüne geçilecek. Bu çalışmayı olumlu buluyorum.”
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Zam öncesi asgari ücret fırsatçılığı: Fiyatlar yüzde 30 arttı
Emlak piyasasında asgari ücret hareketliliği arttı. Özellikle kiralık ev arayanlar, asgari ücrete yapılacak artıştan önce daire bulma telaşına girdi. Mal sahipleri ise asgari ücret zammı sonrası dairesinin kiralık fiyatını artırmak için bekliyor. Hem kiralık hem de satılık konutlarda fiyatlar yükseldi.


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