Zonguldak'ta kontrolden çıkan tır kırmızı ışıkta bekleyen 3 araca çarptı

21:245/05/2026, Salı
IHA
Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.
Zonguldak'ın Alaplı ilçesinde kontrolden çıkan tır, kırmızı ışıkta bekleyen 3 araca çarparken kaza anı kameraya yansıdı. Kazada can kaybı ve ciddi yaralanma yaşanmazken, araçlarda maddi hasar oluştu ve trafikte yoğunluk meydana geldi.

Kaza, saat 10.30 sıralarında D100 Karayolu üzerindeki kavşakta meydana geldi. Kdz. Ereğli’den Alaplı yönüne seyir halinde olan S.A. yönetimindeki 14 EV 004 plakalı tır, yağışlı hava nedeniyle kayganlaşan yolda ani fren yapınca kontrolden çıktı. Tır, kırmızı ışıkta bekleyen A.D. idaresindeki 67 AGD 117 plakalı otomobile arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle otomobil, önünde bulunan M.Y. yönetimindeki 68 ABG 607 plakalı araca, o da E.K. idaresindeki 14 ACH 533 plakalı araca çarptı. Savrulan tır, refüje çıkarak karşı yolda durabildi. Çarpma anı kameraya saniye saniye yansıdı.

İhbar üzerine olay yerine ekipler sevk edilirken, kazada can kaybı ve ciddi yaralanma yaşanmadığı, araçlarda maddi hasar oluştuğu öğrenildi. Kaza nedeniyle Karadeniz Sahil Yolu’nun Alaplı geçişinde uzun araç kuyrukları oluştu.

Yetkililer, özellikle ağır tonajlı araç sürücülerine yağışlı havalarda takip mesafesine dikkat etmeleri yönünde uyarıda bulundu. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.


