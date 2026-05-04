Uşak’ta zincirleme kaza: Ölü ve yaralılar var

Uşak’ta 1’i yolcu otobüsü, 1’i tır olmak üzere 7 aracın karıştığı kazada ilk belirmelere göre 4 kişi hayatını kaybetti, 17 kişi yaralandı.

Kaza, Uşak-İzmir karayolu Ürünköy mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre karşı şeride geçen tırın 1’i Anadolu turizme ait yolcu otobüsü olmak üzere 6 araca çarpması sonucu zincirli kaza meydana geldi. Çevredeki diğer sürücülerin ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi.