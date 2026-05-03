Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Gündem
Ankara
Ankara'da zincirleme kaza: Üçü ağır sekiz yaralı

Ankara'da zincirleme kaza: Üçü ağır sekiz yaralı

23:403/05/2026, Pazar
DHA
Sonraki haber
Yaralılar hastanelere kaldırıldı, üç kişinin durumu ağır.
Yaralılar hastanelere kaldırıldı, üç kişinin durumu ağır.

Ankara’nın Pursaklar ilçesinde dört aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 8 kişi yaralandı. Yaralılardan 3’ünün durumunun ağır olduğu öğrenilirken, kazanın ardından bölgeye çok sayıda ekip sevk edildi. Araçların kaldırılmasıyla birlikte trafik akışı yeniden normale döndü.

Ankara’da 4 aracın karıştığı zincirleme kazada 3’ü ağır 8 kişi yaralandı.

Kaza, saat 20.00 sıralarında Pursaklar ilçesi Özal Bulvarı Havalimanı yolu üzerinde meydana geldi. Havalimanı istikameti yönünde seyir halinde olan 06 FC 4570, 06 FK 5297 ve 06 HMZ 41 plakalı otomobiller ile 06 HC 808 plakalı hafif ticari araç, zincirleme trafik kazasına karıştı. İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Polis olay yerinde çevre güvenliği alırken, sağlık ekipleri araçlardakilerden 8 kişinin yaralandığını belirledi. Yaralılardan isimleri henüz belirlenemeyen 06 FC 4570 plakalı aracın sürücüsü ve 06 FK 5297 plakalı otomobilin sürücüsü ile 1 yolcunun durumlarının ağır yaralandığı öğrenildi. Yaralılar ambulanslarla Pursaklar Devlet Hastanesi ve Etlik Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı. Kazaya karışan araçların çekici yardımıyla alandan kaldırılmasının ardından trafik akışı normale döndü.

Polis, olayla ilgili soruşturma başlattı.



#Ankara
#Zincirleme
#Kaza
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
Realme C100 tanıtıldı: Fiyatı ve özellikleri netleşti