Zorlu sürece karşı birliktelik: Bakanlar Yerlikaya ve Bayraktar'dan Erzincan'daki madencilerin ailelerine geçmiş olsun ziyareti

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, Erzincan İliç'te toprak kaymasının meydana geldiği maden ocağının çevre izin ve lisans belgesini iptal etti. Şimdiye kadar tamamlanan analiz sonuçlarına göre, yüzeysel sular ile yer altı sularında ve hava kalitesinde olumsuz bir durum belirlenmedi.