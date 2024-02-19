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Zorlu sürece karşı birliktelik: Bakanlar Yerlikaya ve Bayraktar'dan Erzincan'daki madencilerin ailelerine geçmiş olsun ziyareti

Erzincan'ın İliç ilçesinde maden sahasında meydana gelen heyelanda dokuz işçi toprak altında kaldı. Tüm Türkiye bölgeden gelecek müjdeli haberleri beklerken bu zorlu süreçte İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya ve Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, işçilerin ailelerini yalnız bırakmadı. Bakanlar Yerlikaya ve Bayraktar, kaybolan işçilerin ailelerine geçmiş olsun ziyaretinde bulundu.

23:40 - 19/02/2024 Pazartesi
Güncelleme: 23:55 - 19/02/2024 Pazartesi
AA
Bakanlar Yerlikaya ve Bayraktar kaybolan madencilerin ailelerini ziyaret etti.
Bakanlar Yerlikaya ve Bayraktar kaybolan madencilerin ailelerini ziyaret etti.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya ve Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Erzincan'daki maden sahasında meydana gelen toprak kaymasının ardından kaybolan işçilerin ailelerine geçmiş olsun ziyaretinde bulundu.

Yerlikaya, sosyal medya hesabındaki paylaşımında, "Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanımız Sayın Alparslan Bayraktar ile birlikte toprak kayması altında kalan işçilerimizin ailelerine geçmiş olsun ziyaretinde bulunduk. Bu zor günleri inşallah birlikte atlatacağız. Dualarımız işçi kardeşlerimizle birlikte." ifadelerini kullandı.



#Erzincan
#maden kazası
#İçişleri Bakanı
#Ali Yerlikaya
#Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı
#Alparslan Bayraktar
39 dakika önce
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