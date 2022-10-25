Güneş tutulması görüntüleri (25 Ekim)

Güneş tutulması İzlanda, Avrupa, Kuzey-doğu Afrika, Ortadoğu, Batı Asya, Hindistan, Batı Çin ve Türkiye'den görülecek. Türkiye saati ile 12.40 - 15.05 saatleri arasında tutulma gerçekleşiyor. Türkiye'den ilk tutulma görüntüleri gelmeye başladı.

25 EKİM GÜNEŞ TUTULMASI GÖRÜNTÜLERİ

Güneş tutulması TÜBİTAK Ulusal Gözlemevi tarafından da Youtube üzerinden canlı olarak yayınlanıyor. İşte canlı yayından 25 Ekim güneş tutulmasının ilk görüntüleri...

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GÜNEŞ TUTULMASI 2022 NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Yılın ikinci Güneş tutulması 25 Ekim 2022 tarihinde saat 11:58 sıralarında meydana gelecek. 25 Ekim'deki parçalı Güneş tutulması Türkiye saati ile 12.40-15.05 arasında yaşanacak ve bu tutulmanın maksimum evresi saat 13.50'de gerçekleşecek. Tutulmanın maksimum evresinde güneşin yaklaşık yüzde 50’si ay tarafından örtülecek.

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GÜNEŞ TUTULMASI NASIL MEYDANA GELİR?

Tutulmalar, bir gökcisminin önüne geçici bir engel gelerek tümünün veya bir kısmının kapanması sonucu oluşur. Gezegenimizi ve doğum haritamızı etkileyen ana tutulmalar Güneş ve Ay tutulmalarıdır.

Tutulmalar Eski Yunan ve Hermetik devrinde “Ecleipo“ kelimesinden türemiştir. Eclipo; düşme, kararma, hayatın bitişi ve yeni başlama demektir. Bir diğer anlamı da kutsal bedenin kararmasıdır. Bu durum dünyada bedenlenme, yeniden doğma anlamına gelir. Alttaki anagramı dönüşümdür. Eskiler tutulmalara felaketler zinciri olarak baktığından korkmaktadır. Ancak günümüzde değişimlere daha çok açığız ve neyi neden yaşadığımızı, tüm bunların gelişimimize nasıl hizmet ettiğini sorgulayarak ilerleyebiliyoruz.

Bir tutulma döngüsü, bir dizi tutulmanın belli bölgelerde, belli aralıklarla gerçekleşmesi ile olur. Bunlara da Saros dizilimleri denir. Her Saros dizisi bir burçta başlar ve 18 yılda bir aynı burca döner. Bu sebeple aynı dizi 18 yılda bir görülür. Bizler de hayatlarımızda 9 ve 18 yıllık döngülerde benzer temaları yaşayarak ilerleriz.

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GÜNEŞ TUTULMASI NASIL OLUR?

Güneş Tutulmaları; Ay’ın yörünge hareketi esnasında Dünya ile Güneş arasına girmesi ve Ay’ın Güneş’i kısmen ya da tümüyle örtmesi sonucu ortaya çıkan bir göksel olaydır. Güneş Tutulması’nın olması için Ay’ın Yeniay evresinde olması şarttır. Yani tüm Güneş tutulmaları, güçlendirilmiş Yeniaylardır, yeni başlangıçlardır.

Aslında her ay bir Yeniay evresi yaşarız. Fakat Ay, her defasında Güneş’in önünden tam deklinasyonda geçemez. Bir yılda minimum 2, maksimum 7 kere geçebilir. Dolayısıyla bir yılda ortalama 2 ilâ 5 Güneş tutulması olur. Ama yüzyılda bir veya iki kez bir yıl içinde 7 Güneş tutulması da olduğu da görülmüştür.

ÖZGÜN Güneş tutulması ne kadar sürecek?