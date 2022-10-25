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Güneş tutulması ne kadar sürecek?

Güneş Tutulmasının detayları merak ediliyor. Dünyanın birçok yerinden görülebilecek olan yılın ikinci güneş tutulması bugün gerçekleşiyor. Güneş tutulması, aralarında Türkiye'nin de bulunduğu çoğu Avrupa ülkesinden, kuzeydoğu Afrika, Orta Doğu ve Batı Asya'nın bazı bölgelerinde görülecek. Güneş tutulması Türkiye saati ile 12:00 - 12:10'da başlayacak. Peki, güneş tutulması ne zaman bitecek? Güneş tutulması ne kadar, kaç dakika, kaç saat sürecek? İşte detaylar...

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Güneş tutulması kaç saat, kaç dakika sürecek? Güneş tutulması ne zaman bitecek?
Güneş tutulması süresi

Ay'ın yörünge hareketi sırasında Dünya ile Güneş arasına girmesi ve dolayısıyla Ay'ın Güneş'i kısmen ya da tümüyle örtmesi sonucunda gözlemlenen güneş tutulması bugün gerçekleşiyor. Güneş tutulması ne kadar sürecek, saat kaça kadar devam edecek? İşte detaylar...

GÜNEŞ TUTULMASI NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Güneş tutulması Türkiye saati ile 12:00 - 12:10'da başlayacak.

GÜNEŞ TUTULMASI NE KADAR SÜRECEK?

Parçalı Güneş tutulması, Türkiye Saati ile 12:40 ve 15.05 saatleri arasında meydana gelecek.

Tutulmanın maksimum evresi ile 13.50 olacak. Bu sürede Güneş diskinin yüzde 50'si örtülecek.

GÜNEŞ TUTULMASI KAÇ DAKİKA SÜRECEK?

2022'nin son tutulması Parçalı Güneş Tutulması saat 12:40 ile 15:05 arasında görülecek. Güneş Tutulması en net şekilde 13:50'de gözlemlenecek.

GÜNEŞE ÇIPLAK GÖZLE BAKILIR MI?

Uzmanlar güneş tutulması sırasında güneşe özel koruma olmadan dürbün, teleskop veya çıplak gözle asla bakılmaması gerektiği konusunda uyarıyor. Zira, tutulma sırasında güneşe korumasız veya yeterli koruma olmadan bakılması durumunda gözlerde uzun vadede hasar yaratan etkiler meydana gelme ihtimali bulunuyor.

Güneş tutulmaları veya diğer güneş olayları sırasında güneşi gözlemlemek için özel filtreler kullanılması göz sağlığı açısından büyük önem taşımaktadır.

Güneşi gözlemlerken normal güneş gözlüklerini kullanmak ise yeterli değildir. Tutulmayı izlemeyi bekleyen gözlemciler güneş gözlemi veya tutulma gözlüğü kullanmalıdır. Bunlar mevcut değilse, güneş ışığını bir yüzeye yansıtmak için iğne deliği projektörü kullanmak da başka bir sağlıklı gözlem yöntemi olacaktır.

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