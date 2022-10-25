Güneş tutulması zarar verir mi? Güneş tutulmasında dikkat edilmesi gerekenler...

Güneş tutulmasına saatler kaldı. Tüm dünyada olduğu gibi yurdumuzun dört bir yanında büyük bir heyecanla beklenen doğa olayı ile ilgili en çok merak edilen konulardan biri olan Güneş tutulması zararlı mı, güneş tutulmasının sağlığa etkileri nelerdir, sorularının cevaplarını bir araya getirdik...

GÜNEŞ TUTULMASI ZARARLI MI?

Uzmanlar güneş tutulması sırasında güneşe özel koruma olmadan dürbün, teleskop veya çıplak gözle asla bakılmaması gerektiği konusunda uyarıyor.

Zira, tutulma sırasında güneşe korumasız veya yeterli koruma olmadan bakılması durumunda gözlerde uzun vadede hasar yaratan etkiler meydana gelme ihtimali bulunuyor.

Güneş tutulmaları veya diğer güneş olayları sırasında güneşi gözlemlemek için özel filtreler kullanılması göz sağlığı açısından büyük önem taşımaktadır.

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GÜNEŞ TUTULMASINDA GÜNEŞE BAKILIR MI?

Güneş tutulması sırasında asla doğrudan güneşe bakmayın (güneşin tam tutulma içinde olduğu çok kısa süre hariç ve o zaman bile dikkatli olun). Doğrudan güneşe bakmak gözlerinizde kalıcı hasara neden olabilir. Güneş tutulmasını izledikten sonra, sizin veya çocuğunuzun görmesinde kötüleşmeye devam eden herhangi bir değişiklik varsa, bir göz doktoruna başvurun.

GÜNEŞ TUTULMASI NASIL İZLENİR?

Tutulma olsun veya olmasın, Güneş'e direkt olarak bakmak çok tehlikelidir. Ancak tutulma zamanlarında, aksi takdirde Güneş'e çıplak gözle bakmayacak kişiler bile tutulmanın çekimine kapılarak Güneş'e bakabilirler ve bu, tutulma körlüğü adı verilen, geçici ve hatta kalıcı bulanık görmeye ve gözde kör noktaların oluşmasına neden olan, tehlikeli bir göz hasarı ile sonuçlanabilir. Halbuki Güneş tutulmasını güvenle seyredebileceğiniz birçok yöntem bulunmaktadır. İşte bu yöntemlerden bazıları...

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Tutulma Gözlükleri

Güneş tutulmasını gözlemenin en etkili yolu, direkt olarak Güneş gözlemi için üretilmiş özel filtreli gözlükler kullanmaktır. Bu filtreler, görüntü olarak alüminyum folyoyu andırsa da, normal alüminyum folyo ile gözlem yapamazsınız. Bu gözlükelrin üzerinde hiçbir delik olmaması gerekmektedir (kırışık durmasında bir sakınca yoktur). Bu filtre, özel bir Güneş filtresidir, Güneş'ten gelen ışığın sadece dar bir spektrumunu geçirir.

Teleskop Gözlemi

Bir tutulma sırasında Güneş'in en net ve en iyi görüntülerini uygun şekilde filtrelenmiş bir teleskopla elde edebilirsiniz. Güneş ışığının ve ısısının çoğunu aletten uzak tutmak için filtre, teleskopun ön tarafına sabitlenmelidir. Güneş filtresini asla göz ucunda kullanmayın; çünkü ışığı (ve dolayısıyla ısıyı) konsantre eden lensler nedeniyle filtreler göz ucunda çatlayabilir veya eriyebilir.

İğne Deliği Projeksiyonu

Kısmi bir güneş tutulmasını izlemenin en güvenli yolu, Güneş'in görüntüsünün bir kağıda yansıtılmasını izlemektir. Kalem ucuyla bir kart üzerinde küçük bir delik açın, Güneş'e doğru çevirin ve gölgesi içinde, 1 metre kadar uzakta ikinci bir kart tutun. Delik, Güneş diskinin küçük bir görüntüsünü alttaki karta yansıtacaktır. Bu görüntü, tıpkı gerçek Güneş'in yaptığı gibi, tutulmanın tüm aşamalarından geçecektir. Farklı boyutta deliklerle deneyler yaparak en uygun boyutu bulabilirsiniz. Unutmayın: Büyük bir delik görüntüyü parlak ama bulanık yapar; küçük bir delik onu loş ama keskin yapar.

GÜNEŞ TUTULMASI SAAT KAÇTA?

Güneş tutulması 25 Ekim Salı günü 11:58 saatlerinde gerçekleşecek. Uzmanlar güneşe direk bakılmaması konusunda uyardı.

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