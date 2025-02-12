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Çocuklar için büyük tehlike oluşturuyordu: Ticaret Bakanlığı harekete geçti! Satış yasağı ve toplatma kararı

Çocuklar için büyük tehlike oluşturuyordu: Ticaret Bakanlığı harekete geçti! Satış yasağı ve toplatma kararı

15:0112/02/2025, Çarşamba
Yeni Şafak
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Güvensiz ürünler listesi
Güvensiz ürünler listesi

Ticaret Bakanlığı, 'Güvensiz Ürün Bilgi Sistemi' üzerinden sağlık riski barındıran yeni ürünleri duyurdu. Ticaret Bakanlığı’nın yürüttüğü piyasa denetimleri sonucunda, Diakakiç marka bir okul çantasında limit değerlerin üzerinde kurşun bulunduğu açıklandı. Bakanlık, okul çantasının piyasadan toplatılmasına ve satışının yasaklanmasına karar verdi. İşte güvensiz ürünler listesi.

Ticaret Bakanlığı güvensiz ürünleri ifşa etmeye devam ediyor. 'Güvensiz Ürün Bilgi Sistemi'nde yayımlanan son listeye göre daha çok ilkokul öğrencilerinin kullandığı bir çantanın kullanımının sağlıksız olduğunu tespit edildi.

Ticaret Bakanlığı’nın denetimleri sonucunda, Diakakiç marka bir okul çantasında limit değerlerin üzerinde kurşun bulunduğu açıklandı. Çocukların sağlığını tehdit eden bu kimyasalın çanta içerisinde yer alması, ürünün güvensiz olarak değerlendirilmesine neden oldu.

Bakanlık, yapılan testler sonucunda söz konusu okul çantasının piyasadan toplatılmasına ve satışının yasaklanmasına karar verdi. Güvensiz Ürün Bilgi Sistemi'nde duyurulan karar ile tüketicilerin bilinçlendirilmesi amaçlanıyor.

Ticaret Bakanlığı, halk sağlığını tehdit eden ürünleri tespit ederek düzenli olarak Güvensiz Ürün Bilgi Sistemi'nde yayınlıyor. Tüketiciler, satın aldıkları ürünlerin güvenli olup olmadığını bu sistem üzerinden kontrol edebilirler.


#Güvensiz ürünler
#Ticaret Bakanlığı
#Diakakiç

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