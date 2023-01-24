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Hac kura tarihi
Genel Müdürlüğün sosyal medya hesabından yapılan açıklamaya göre, vatandaşlardan gelen yoğun talep dolayısıyla 2023 yılı hac ön kayıtları ve kayıt güncelleme işlemleri 31 Ocak 2023 tarihine kadar uzatıldı.
TRT Haber canlı yayınında konuşan Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, hac başvurularında yoğun talep yaşandığını belirtti. "Gitmek isteyen herkesi bu sene hacca göndereceğiz" diyen Erbaş, ön kayıt başvuru süresini 31 Ocak'a kadar uzattıklarını söyledi. Erbaş, açıklamasında "Önceki yıllarda kayıt yaptıranların kayıtlarını biz yeniledik. Yeni kaydolmak isteyenler 5 Ocak itibarıyla e-Devlet'ten kayıt yaptırdılar. 26 Ocak'ta bitmesi planlanan başvuru sürecini, gelen taleplerin fazla olması üzerine ön kayıt başvuru süresini 31 Ocak'a kadar uzattık" ifadelerini kullandı.