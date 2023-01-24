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Hac kura tarihine ilişkin Ali Erbaş’tan son dakika açıklaması

Diyanet İşleri Başkanlığı Hac ve Umre Hizmetleri Genel Müdürlüğü, 2023 yılı hac ön kayıt ve kayıt güncelleme işlemlerinin 31 Ocak'a kadar uzatıldığını bildirdi. 2023 hac kura tarihlerine ilişkin Erbaş "Çarşamba günü bakanlıklar arası hac ve umre kurulumuzu topluyoruz. Hac ile ilgili konularımızı konuşup kura tarihini belirleyeceğiz.” dedi. Peki hac başvurusu nereden yapılıyor? Hac kuraları nasıl çekiliyor? İşte detaylar.

09:03 . 24/01/2023 Tuesday
Yeni Şafak
Hac kura tarihi

Hac kura tarihi

Genel Müdürlüğün sosyal medya hesabından yapılan açıklamaya göre, vatandaşlardan gelen yoğun talep dolayısıyla 2023 yılı hac ön kayıtları ve kayıt güncelleme işlemleri 31 Ocak 2023 tarihine kadar uzatıldı.

Hac ön kayıt başvurusu nereden yapılıyor?

TRT Haber canlı yayınında konuşan Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, hac başvurularında yoğun talep yaşandığını belirtti. "Gitmek isteyen herkesi bu sene hacca göndereceğiz" diyen Erbaş, ön kayıt başvuru süresini 31 Ocak'a kadar uzattıklarını söyledi. Erbaş, açıklamasında "Önceki yıllarda kayıt yaptıranların kayıtlarını biz yeniledik. Yeni kaydolmak isteyenler 5 Ocak itibarıyla e-Devlet'ten kayıt yaptırdılar. 26 Ocak'ta bitmesi planlanan başvuru sürecini, gelen taleplerin fazla olması üzerine ön kayıt başvuru süresini 31 Ocak'a kadar uzattık" ifadelerini kullandı.

2023 hac kuraları ne zaman çekilecek?

  • Kuraya ilişkin de konuşan Erbaş "Çarşamba günü bakanlıklar arası hac ve umre kurulumuzu topluyoruz. Hac ile ilgili konularımızı konuşup kura tarihini belirleyeceğiz. Tamamen bize özgü bir kura sistemi yürütüyoruz. En adil sistem olarak biz kat sayılı kura sistemini uyguluyoruz." dedi.


#e devlet
#hac kura tarihi
#2023 hac kura sonuçları
#Ali erbaş
1 hour ago
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Hac kura tarihine ilişkin Ali Erbaş’tan son dakika açıklaması
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