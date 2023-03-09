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Diyanet 2023 hac kura sonuçları açıklandı

Diyanet İşleri Başkanlığı Hac ve Umre Hizmetleri Genel Müdürlüğü, 2023 yılı hac ön kayıt başvurularını 31 Ocak'a kadar kabul etti. Kahramanmaraş merkezli 10 ilimizde meydana gelen deprem nedeniyle hac kura çekilişleri ertelenmişti. Diyanet'ten son dakika açıklaması geldi. 2023 hac kuraları e Devlet üzerinden açıklandı. Peki hac kesin kayıtlar nereden yapılacak? İşte Hac kura sonuçları sorgulama ekranı.

14:53 . 9/03/2023 Perşembe
Yeni Şafak
Hac kura tarihi

Hac kura tarihi

2023 hac başvuruları
31 Ocak 2023 tarihine sona erdi. Diyanet İşleri Başkanlığı Hac ve Umre Hizmetleri Genel Müdürlüğü hac kura çekilişlerinin 15 Şubat'ta yapılacağını duyurmuştu. Kahramanmaraş merkezli depremler nedeniyle hac kura çekilişleri ileriki bir tarihe ertelenmişti. Diyanet İşleri Başkanlığı son yaptığı açıklama ile 2023 hac kuraların çekileceğini duyurdu.

2023 hac kura sonuçları ne zaman açıklanacak?

  • Diyanet İşleri Başkanlığı, binlerce vatandaşın heyecanla beklediği 2023 yılı hac kura sonuçlarının bugün saat 22.00’den itibaren e-Devlet üzerinden açıklanacağını bildirdi.Diyanet İşleri Başkanlığı'nın sosyal medya hesabından paylaşılan duyuruda, "2023 yılı hac kura sonuçlarını bugün saat 22.00'den itibaren e-Devlet üzerinden öğrenebilirsiniz" denildi. 2023 hac kura sonuçları açıklandı.

2023 hac kesin kayıtları nereden yapılacak?

Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi'nden yapılan açıklamada ise, "Hacı adayı vatandaşlarımız, hac kura sonuçlarını e-Devlet üzerinden sorgulayabilirler. Kura sonuçlarına göre hak kazanan vatandaşlarımız, kesin kayıtlarını da e-Devlet Kapısı üzerinden yapabilecekler" ifadeleri kullanıldı.

Hac fiyatları

2023 hac ücretleri ne kadar?

Hac ibadeti fiyatları, Suudi Arabistan'ın resmi para birimi olan Riyal cinsinden belirleniyor.
Hac fiyatları
her yıl kişi başı ortalama 20 bin riyal ile 40 bin riyal arasında değişiklik göstermektedir. Oda türüne göre ortalama hac için oda fiyatları:
  1. 2 Kişilik Oda : 175 bin 097 Türk Lirası
  2. 3 Kişilik Oda : 165 bin 364 Türk Lirası
  3. 4 Kişilik Oda: 150 bin 955 Türk Lirası

#e devlet
#hac kura tarihi
#2023 hac kura sonuçları
#Ali erbaş
22 dakika önce
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Diyanet 2023 hac kura sonuçları açıklandı
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