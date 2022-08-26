Yarın kimin maçı var? 27 Ağustos Cumartesi maç takvimi

Süper Lig ve Premier Lig maçları başta olmak üzere La Liga, Serie A, Bundesliga ve Ligue 1 maçları Maç heyecanını yaşamak isteyenler tarafından yoğun olarak araştırılıyor. Sporseverler bugün hangi maçlar var? sorusuna yanıt arıyor. Bugünün maçları ile ilgili detayları sizler için haberimizde derledik...

Yarın hangi maçlar var?

17.00 Manisa-Denizlispor TRT Spor

18.30 Elche-Real Sociedad S Sport

19.15 Erzurumspor-Samsunspor TRT Spor

19.15 Karagümrük-Ankaragücü beIN Sports 1

19.30 Juventus-Roma S Sport 2

20.30 Rayo Vallecano-Mallorca S Sport

21.45 Alanyaspor-İstanbulspor beIN Sports 2

REKLAM

21.45 Adana Demirspor-Ümraniyespor beIN Sports 1

21.45 Boluspor-Altınordu TRT Spor

23.00 Almeria-Sevilla S Sport

Pazar günü kimin maçı oynanacak?

28 Ağustos Pazar günü oynanacak maçlar da sporseverler tarafından merak ediliyor. Maç takvimine göre pazar günü şu karşılaşmalar oynanacak:

17.00 Bodrumspor-Adanaspor beIN Max 2

17.00 Bandırmaspor-Göztepe TRT Spor

18.30 Getafe-Villarreal S Sport

19.15 Gençlerbirliği-Pendikspor TRT Spor

19.15 Kasımpaşa-Hatayspor beIN Sports 1

19.15 Kayserispor-Giresunspor beIN Sports 2

19.30 Verona-Atalanta S Sport 2

20.30 Barcelona-Valladolid S Sport

REKLAM

21.45 Fiorentina-Napoli S Sport 2

21.45 Trabzonspor-Galatasaray beIN Sports 1

21.45 Altay-Keçiörengücü TRT Spor

23.00 Espanyol-Real Madrid S Spor

ÖZGÜN UEFA Avrupa Konferans Ligi kuraları sonuçları 2022: Başakşehir ve Sivasspor’un rakipleri kim?