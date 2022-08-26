Yarın kimin maçı var? 27 Ağustos Cumartesi maç takvimi

Süper Lig ve Premier Lig maçları başta olmak üzere La Liga, Serie A, Bundesliga ve Ligue 1 maçları Maç heyecanını yaşamak isteyenler tarafından yoğun olarak araştırılıyor. Sporseverler bugün hangi maçlar var? sorusuna yanıt arıyor. Bugünün maçları ile ilgili detayları sizler için haberimizde derledik...
Yarın hangi maçlar var?
17.00 Manisa-Denizlispor TRT Spor
18.30 Elche-Real Sociedad S Sport
19.15 Erzurumspor-Samsunspor TRT Spor
19.15 Karagümrük-Ankaragücü beIN Sports 1
19.30 Juventus-Roma S Sport 2
20.30 Rayo Vallecano-Mallorca S Sport
21.45 Alanyaspor-İstanbulspor beIN Sports 2
21.45 Adana Demirspor-Ümraniyespor beIN Sports 1
21.45 Boluspor-Altınordu TRT Spor
23.00 Almeria-Sevilla S Sport
Pazar günü kimin maçı oynanacak?
28 Ağustos Pazar günü oynanacak maçlar da sporseverler tarafından merak ediliyor. Maç takvimine göre pazar günü şu karşılaşmalar oynanacak:
17.00 Bodrumspor-Adanaspor beIN Max 2
17.00 Bandırmaspor-Göztepe TRT Spor
18.30 Getafe-Villarreal S Sport
19.15 Gençlerbirliği-Pendikspor TRT Spor
19.15 Kasımpaşa-Hatayspor beIN Sports 1
19.15 Kayserispor-Giresunspor beIN Sports 2
19.30 Verona-Atalanta S Sport 2
20.30 Barcelona-Valladolid S Sport
21.45 Fiorentina-Napoli S Sport 2
21.45 Trabzonspor-Galatasaray beIN Sports 1
21.45 Altay-Keçiörengücü TRT Spor
23.00 Espanyol-Real Madrid S Spor