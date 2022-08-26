Özgün Yarın kimin maçı var? 27 Ağustos Cumartesi maç takvimi
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Yarın kimin maçı var? 27 Ağustos Cumartesi maç takvimi

Futbolseverler tarafından 27 Ağustos 2022 Cumartesi günü hangi ligde hangi maçlar var sorusuna yanıt aranıyor. Sporseverler “Yarın hangi maçlar var, kimin maçı var, saat kaçta, hangi kanalda?" sorularını gündemine aldı. Birçok farklı takımın kıyasıya mücadele vereceği maçların ne zaman oynanacağı merak konusu oldu. Hafta sonu maçlarına ilişkin detayları haberimizde okuyabilirsiniz.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Hafta sonu hangi maçlar var, saat kaçta, hangi kanalda?
Yarınki maçlar hangileri?

Süper Lig ve Premier Lig maçları başta olmak üzere La Liga, Serie A, Bundesliga ve Ligue 1 maçları Maç heyecanını yaşamak isteyenler tarafından yoğun olarak araştırılıyor. Sporseverler bugün hangi maçlar var? sorusuna yanıt arıyor. Bugünün maçları ile ilgili detayları sizler için haberimizde derledik...

Yarın hangi maçlar var?

17.00 Manisa-Denizlispor TRT Spor

18.30 Elche-Real Sociedad S Sport

19.15 Erzurumspor-Samsunspor TRT Spor

19.15 Karagümrük-Ankaragücü beIN Sports 1

19.30 Juventus-Roma S Sport 2

20.30 Rayo Vallecano-Mallorca S Sport

21.45 Alanyaspor-İstanbulspor beIN Sports 2

21.45 Adana Demirspor-Ümraniyespor beIN Sports 1

21.45 Boluspor-Altınordu TRT Spor

23.00 Almeria-Sevilla S Sport

Pazar günü kimin maçı oynanacak?

28 Ağustos Pazar günü oynanacak maçlar da sporseverler tarafından merak ediliyor. Maç takvimine göre pazar günü şu karşılaşmalar oynanacak:

17.00 Bodrumspor-Adanaspor beIN Max 2

17.00 Bandırmaspor-Göztepe TRT Spor

18.30 Getafe-Villarreal S Sport

19.15 Gençlerbirliği-Pendikspor TRT Spor

19.15 Kasımpaşa-Hatayspor beIN Sports 1

19.15 Kayserispor-Giresunspor beIN Sports 2

19.30 Verona-Atalanta S Sport 2

20.30 Barcelona-Valladolid S Sport

21.45 Fiorentina-Napoli S Sport 2

21.45 Trabzonspor-Galatasaray beIN Sports 1

21.45 Altay-Keçiörengücü TRT Spor

23.00 Espanyol-Real Madrid S Spor

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