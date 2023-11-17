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Plan yapacaklar dikkat! 10 il için sarı kodlu ve karla karışık yağmur alarmı verildi! Hafta sonu hava nasıl olacak?

Meteoroloji 17 Kasım hava durumu raporunu yayımladı. Ülkemiz artık soğuk havaların etkisi altına girmeye başladı. Meteorolojik kaynaklardan da günlük ve haftalık bilgilendirmeler gelmeye devam ediyor. Hafta sonu plan yapacaklar ise hafta sonu hava durumunu sorguluyor. 18- 19 Kasım Cumartesi ve Pazar günleri hava nasıl olacak? İşte Hafta sonu hava durumuna ilişkin son bilgiler...

14:11 - 17/11/2023 Cuma
Yeni Şafak
Hava durumu

Hava durumu

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından 10 il için sarı kodlu uyarı yapılırken bazı iller için de karla karışık yağmur alarmı verildi. 5 gün boyunca devam edeceği belirtilen olumsuz hava şartlarına karşı vatandaşlar tedbirli olunması gerektiği konusunda uyarıldı.

HAFTA SONU HAVA NASIL OLACAK? 18-19 KASIM 2023

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemizin kuzey ve doğu kesimlerinin parçalı ve çok bulutlu, Doğu Karadeniz, Doğu anadolunun doğusu, gece saatlerinden itibaren Trakya ile Çanakkale'nin batısının aralıklı yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Genellikle sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak, Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu'nun kuzeydoğu kesimlerinin yükseklerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde görülmesi beklenen yağışların, Artvin, Hakkari, Edirne ve Kırklareli çevrelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

HAVA SICAKLIĞI: Hava sıcaklıklarının iç ve doğu kesimlerde azalacağı, Ülkemiz genelinde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.

RÜZGAR: Genellikle güneyli, doğu bölgelerde kuzeyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, gece saatlerinde Marmaranın batısında güneyli yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) eseceği tahmin ediliyor.

UYARILAR

KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI: Yağışların, Artvin ve Hakkari çevreleri ile gece saatlerinde Edirne ve Kırklareli'de yer yer kuvvetli olması beklendiğinden ani sel, su baskını, kıyılarda yıldırım ve yağış anında kuvvetli rüzgâr ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

KUVVETLİ RÜZGÂR UYARISI: Rüzgârın gece saatlerinde Marmara'da güneyli yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) esmesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

5 GÜNLÜK HAVA DURUMU

18 KASIM CUMARTESİ HAVA DURUMU

19 KASIM PAZAR HAVA DURUMU



#hava durumu
#hafta sonu hava durumu
#meteoroloji
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