Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından 10 il için sarı kodlu uyarı yapılırken bazı iller için de karla karışık yağmur alarmı verildi. 5 gün boyunca devam edeceği belirtilen olumsuz hava şartlarına karşı vatandaşlar tedbirli olunması gerektiği konusunda uyarıldı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemizin kuzey ve doğu kesimlerinin parçalı ve çok bulutlu, Doğu Karadeniz, Doğu anadolunun doğusu, gece saatlerinden itibaren Trakya ile Çanakkale'nin batısının aralıklı yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Genellikle sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak, Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu'nun kuzeydoğu kesimlerinin yükseklerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde görülmesi beklenen yağışların, Artvin, Hakkari, Edirne ve Kırklareli çevrelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.